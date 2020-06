Marka Oukitel oficjalnie wchodzi do polskiej dystrybucji. Budżetowe smartfony i pancerniki

Kolejna chińska marka o zabawnej nazwie, produkująca tanie smartfony z układami MediaTeka? Tak, taki właśnie jest Oukitel i teraz debiutuje wraz z oficjalnym dystrybutorem na polskim rynku. Wbrew pozorom, to ciekawy producent, który może zainteresować oszczędnych użytkowników.

Smartfony Oukitela można dostać w Polsce na Allegro i w sklepach małych dystrybutorów, jednak zakup w takich miejscach jest nieco ryzykowny. Od czerwca markę Oukitel w Polsce reprezentuje większy gracz tego rynku, firma CK Mediator, znana między innymi z dystrybucji urządzeń marki Ulefone. Nowe porozumienie oznacza, że telefony Oukitela będą dostępna w wielu sklepach z elektroniką. Jednocześnie wszystkie smartfony tej marki, sprzedawane przez CK Mediatora, będą objęte wsparciem posprzedażowym oraz 24-miesięczną gwarancją.

Co to za ou-KIT-el?

Oukitel to chińska marka smartfonów należąca do Shenzhen Yunji Intelligent Technology. Powstała w 2007 roku, początkowo podbijała głównie rynek w Chinach, ostatnio jednak zyskuje popularność także w innych krajach. Głównym założeniem firmy jest przystępnych cenowo smartfonów o ciekawej specyfikacji. Oukitel ma kilka serii produktów, z których każda charakteryzuje się inną specyfiką. Wśród nich są między innymi smartfony budżetowe z serii C, nieco wyżej pozycjonowana seria Y, a także linia WP, czyli telefony o wzmocnionej konstrukcji.

Wśród ciekawych modeli, jakie mają znaleźć się w ofercie nowego dystrybutora, znajduje się na przykład pancerny Oukitel WP7. Urządzenie wyróżnia się dużą baterią 8000 mAh, modułową konstrukcją (powstały dwa moduły – mocna latarka LED i sterylizator UVC), a moc do pracy dostarcza układ MediaTek Helio P90 wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Interesująca jest także sekcja aparatów – poza głównym 48 Mpix w specyfikacji znalazła się także noktowizyjna kamera 8 Mpix na podczerwień.

Z innych ciekawych modeli warto wskazać na już bardziej tradycyjny smartfon Oukitel Y4800 z układem MediaTek Helio P70, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, ekranem 6,3 cala Full HD+, a także podwójnym aparatem z główną matrycą 48 Mpix (Samsung GM1, f/1.8).

Większość modeli tej marki powinna być dostępna w segmencie do tysiąca złotych, z kilkoma droższymi wyjątkami, jak WP7.

