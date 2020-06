Realme 6s i Adventure Backpack debiutują w Polsce. Oto ich ceny

24 czerwca 2020 roku odbyła się polska premiera smartfonu Realme 6s i plecaka Realme Adventure Backpack. To kolejne produkty chińskiej marki, które będzie można kupić w naszym kraju od 30 czerwca tego roku.

Realme 6s

Realme 6s to propozycja dla miłośników mobilnego grania, którzy nie chcą przepłacać. Smartfon został wyposażony w procesor MediaTek Helio G90T z grafiką ARM Mali-G76 MC4 800 MHz, a także szybką pamięć RAM i funkcje sztucznej inteligencji. Do tego 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz. Dla dodatkowej ochrony, przód telefonu został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. Tylny zestaw fotograficzny składa się między innymi z aparatu głównego o rozdzielczości 48 Mpix oraz aparatu ultraszerokokątnego 8 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix.

Kup teraz - zapłać później maj 2020 191 g, 8.9 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, microSD LTE do 300Mbps 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.5" - IPS LCD (1080 x 2400 px, 405 ppi) Mediatek MT6785 Helio G90T, 2,05 GHz Android v.10.0 4300 mAh, USB-C Zobacz pełną specyfikację telefonu Realme 6s O uniwersalności Realme 6s ma świadczyć również bateria o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Jest tu również moduł NFC, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych oraz łączenie się z innymi urządzeniami.

Realme 6s będzie dostępny w Polsce od 30 czerwca 2020 roku w cenie 999 zł, w sieci sklepów: X-kom.pl, RTV EURO AGD, MediaExpert.pl, Komputronik.pl oraz Neonet.pl, a także w oficjalnym sklepie Realme Polska (sklep-realme.pl). Wcześniej, od 24 do 29 czerwca, trwa przedsprzedaż urządzenia, w której do smartfonu w prezencie dodawane są słuchawki Realme Buds Wireless.

Realme Adventure Backpack

Adventure Backpack to duży i poręczny plecak o pojemności 32 litrów z efektowną klapka z klamrami, dzięki której dostęp do zawartości plecaka jest bardzo szybki i łatwy, zapewniając przy tym bezpieczeństwo. Plecak wykonany jest z bawełny Oxford o wysokiej gęstości 650D. Materiał ten jest trwały i lekki, a przy tym bardzo wytrzymały i chroniony czterema poziomami wodoodporności, dzięki czemu schowane w nim rzeczy będą suche nawet podczas deszczu.

Efektownie wyglądają kieszenie boczne, zapewniające łatwy dostęp do podręcznych przedmiotów. Boczny zamek błyskawiczny jest specjalnie dopasowany do rozmiaru laptopów. Cenne rzeczy, jak portfel czy telefon, możemy przechowywać w bezpiecznych kieszeniach wewnętrznych. Uwzględniono również specjalną wielofunkcyjną opaskę na tylnym pasku, która sprawdzi się świetnie do zawieszenia okularów przeciwsłonecznych czy słuchawek.

Plecak Realme trafi do sprzedaży w polskich sklepach 30 czerwca tego roku. Jego cena wyniesie 149 zł.

Źródło tekstu: Realme