Sony EXTRA BASS - nowe głośniki bezprzewodowe na wakacje

Sony zaprezentowało trzy nowe głośniki bezprzewodowe na lato. Modele RS-XB43, SRS-XB33 i SRS-XB23 maja mocno podkreślać basy.

Głośniki z serii XB wykorzystują autorską technologię Sony - EXTRA BASS oraz jednostkę X-Balanced Speaker Unit. Ma ona zapewniać wysoką jakość dźwięku, duże ciśnienie akustyczne i większe bogactwo wrażeń przy słuchaniu. Membrany jednostek w modelach XB33 i XB23 nie mają kształtu koła. W połączeniu z mimośrodową konstrukcją zwiększa to powierzchnię membrany i podnosi ciśnienie akustyczne. Dlatego w XB33 jest ono ok. 30% większe niż w poprzednim modelu (SRS-XB32), a jednocześnie ma ok. 25% mniej zniekształceń. W modelu XB43 membrana ma kształt niemal idealnego prostokąta.

Tryb LIVE SOUND, zastosowany we wszystkich modelach, ma dawać efekty dźwięku 3D. Nowe modele mają certyfikat IP67, można ich używać nad wodą, na plaży czy w innym terenie bez obawy uszkodzenia. Głośników ozdobione są wielokolorowymi, świecącymi liniami, a efekty świetlne można regulować za pomocą aplikacji mobilnej Fiestable.

Głośniki są wyposażone w złącze USB typu C, co pozwala na ich szybkie ładowanie. A w pełni naładowany akumulator każdego modelu powinien umożliwić jego działanie przez 24 godziny.

Głośnik SRS-XB43 będzie oferowany w wersji czarnej i niebieskiej, a jego sprzedaż rozpocznie się w sierpniu 2020 r.

będzie oferowany w wersji czarnej i niebieskiej, a jego sprzedaż rozpocznie się w sierpniu 2020 r. Głośnik SRS-XB33 , oferowany w wersji czarnej, niebieskiej, czerwonej i brązowoszarej, będzie do nabycia od sierpnia 2020 r.

, oferowany w wersji czarnej, niebieskiej, czerwonej i brązowoszarej, będzie do nabycia od sierpnia 2020 r. Głośnik SRS-XB23 będzie można nabyć od sierpnia 2020 r. w wersji czarnej, niebieskiej, czerwonej, brązowoszarej i zielonej.

Niestety, jak na razie nie podano cen.