Laptopy Acer Predator już z najnowszymi procesorami Intela i kartami Nvidii

W nowych laptopach gamingowych firmy Acer pojawiły się już najnowsze procesory Intela 10. generacji i nowiutkie karty graficzne Nvidia. Ponadto nowe modele dostały mnóstwo innych atrakcji jak ekrany 240 Hz i ulepszone chłodzenie.

Acer Predator Helios 700

Predator Helios 700 to model, który z powodzeniem może zastąpić komputer stacjonarny. Znany jest między innymi z rozsuwanej klawiatury, która zapewnia wygodę grania, pozwala nieco oddalić się od monitora, a przy okazji poprawia chłodzenie wewnętrznych komponentów laptopa.

Specyfikacja odświeżonego Heliosa 700 wymienia proesory Intel Core 10. generacji. Do wyboru będziemy mieli modele z Core i7-10875H lub odblokowanym Core i9-10980HK. Towarzyszyć im mogą układy graficzne NVIDIA RTX 2070 Super lub NVIDIA RTX 2080 Super. Do tego można dołożyć do 64 GB RAM-u 2933 MHz i dyski SSD PCIe NVMe w macierzy RAID. Nie zabrakło Killer LAN E3100G i Wi-Fi 6. Matryca tego modelu ma częstotliwość odświeżania 144 MHz.

Klawiatura ma oczywiście podświetlenie RGB, system zapobiegający blokowaniu się klawiszy. Klawisze WSAD można wymienić na takie z nasadkami MagTek, które fenomenalnie sprawdzają się w wyścigówkach. Klawiatura MagForce Heliosa 700 przypomina mechaniczną dzięki sensorom optycznym, które śledzą, jak głęboko przycisk został wciśnięty (maksymalna głębokość to 3 mm). Z nakładkami Racing Key można ten dystans zwiększyć do 3,1 mm, a przy tym nakładki mają profil, dzięki któremu wygodniej się je trzyma wciśnięte godzinami.

Acer Predator Helios 300

Helios 300 dostał procesor Intel Core 10. generacji serii H i kartę graficzną GeForce RTX 2070 Max-Q z możliwością overclockingu. To tu znajdziemy panel FHD IPS o częstotliwości odświeżania 240 Hz. W trybie overdrive jego czas reakcji to zaledwie 3 ms.

Do tego można dołożyć do 32 GB RAM-u DDR4 2933 MHz i dwa dyski SSD w macierzy RAID-0. Nie zabrakło DTS:X Ultra Audio dla śiwetnej jakości dźwięku przestrzennego.

Acer Predator Triton 300

Triton 300 wyróżnia się świetną sylwetką. W przeciwieństwie do wielu innych laptopów do grania, jego obudowa jest cienka i nadaje się do przenoszenia. W środku znajdziemy oczywiście procesory Intela 10. generacji z serii H i karty NVIDIA GeForce aż do RTX 2070 MaxQ.

Tu również znalazł się 15,6-calowy ekran IPS o częstotliwości odświeżania 240 Hz. Ponadto mamy miejsce na 3 dyski M.2 (PCIe + 2x SATA).

To wszysto zmieściło się w obudowie o grubości 19,9 mm. Triton 300 waży tylko 2,1 kg. Grafików i twórców gier również może zainteresować ten model – ekran o jasności 300 nitów ma 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB.

Acer Nitro 7

Acer Nitro 7 również stawia na mobilność. Grubość tego laptopa to 19,9 mm, ale waży już 2,5 kg.

Wewnątrz znajdziemy oczywiście procesor Intela 10. generacji z serii H, do 32 GB RAM-u DDR4 2933 MHz oraz karty graficzne aż do RTX 2060. W Nitro 7 jest miejsce na dwa dyski M.2 i karta sieciowa LAN Killer Ethernet E2600 i karta Wi-Fi 6 Intela. 15,6-calowy ekran ma częstotliwość odświeżania 144 Hz.

Ceny i dostępność w Polsce

Predator Helios 700 w nowej konfiguracji będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 11899 zł.



Predator Helios 300 z nowymi podzespołami będzie w Polsce we wrześniu, ceny zaczynają się od 7000 zł.



Odświeżony Predator Triton 300 będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 7 249 zł.

Informacje o cenie i dostępności laptopa Nitro 7 w Polsce jeszcze nie zostały podane.

