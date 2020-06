Acer zaprezentował wyjatkowe laptopy: jest coś dla artystów, coś do pracy w terenie i biznesowy Chromebook

Acer zaprezentował nową linię laptopów podczas globalnej konferencji prasowej. Marka gra z nami w papier, kamień, nożyce – w nowej kolekcji jest coś lekkiego, coś składanego i coś twardego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w obliczu nowego zagrożenia, Acer postanowił, że będzie pokrywał gładziki i ekrany dotykowe powłoką antyseptyczną. Dodatkowa warstwa ochronna ma jony srebra, które nie pozwalają na rozwój mikrobów.

Podczas konferencji to widownia mogła zdecydować, którą porcję nowości Acera zobaczymy najpierw. Padło na papier. Spodziewaliśmy się maszyn lekkich cienkich, ale nie Chromebooka!

Zobacz: Test laptopa Acer Swift 5 - pionier ultrabooków wagi lekkiej to mocny zawodnik

Papier czyli Chromebooki dla bizsnesu

Jaki pierwszy zaprezentowany został Chromebook Acer Spin 713. To przenośna konstrukcja z obracanym wyświetlaczem i certyfikatem projektu Athena. Warto zwrócić uwagę na to, że ekran IPS 2K o przekątnej 13,5 cala ma proporcje 3:2 (Acer nazywa to VertiView), tak lubiane przez pracujących z dokumentami i tekstem. Ekran chroni Gorilla Glass.

W środku znajdziemy procesor Intel Core 10. generacji, do 16 GB RAM-u i dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 256 GB. Na bokach znajdziemy dwa porty USB 3.2 typu C, także z obsługą DisplayPort i ładowania. Obok jest czytnik kart microSD, pełnowymiarowe HDMI i USB 3.0. Do tego dostaniemy Wi-Fi 6 802.11ax i Bluetooth 5.0.

Co ciekawe, Chromebook Acer Spin 713 spełnia wojskowe standardy wytrzymałości MIL-STD 810G. Oznacza to, że wytrzyma, jeśli postawimy na nim coś ważącego do 60 kg i nic mu nie będzie, jeśli upadnie z wysokości 122 cm. Maszyna waży 1,37 kg i ma 16,8 mm grubości. Ten model będzie dostępny także w wersji Enterprise.

Dla mniej wymagających użytkowników Acer przygotował Chromebooka Spin 311 o przekątnej 11,6 cala i przeciętnych podzespołach. To mały laptop dla każdego. Zobaczyliśmy też odświeżonego Acera Swift 5 (na zdjęciu powyżej), który waży mniej niż 1 kg i ma na pokładzie układ graficzny NVIDIA GeForce MX350.

Zobacz: Tani laptop dla ucznia? Acer TravelMate B3 i Spin B3 od kwietnia w Polsce

Nożyce, czyli ConceptD 3 Ezel

Nożyce to laptopy dla artystów, w tym niezwykle interesujący ConceptD Ezel. Ta maszyna może pracować w pozycji tradycyjnego laptopa, jako tablet, można też odwrócić ekran. Wszystko dzięki innowacyjnemu zawiasowi.

Ten laptop będzie dostępny z matrycą 14- lub 15-calową, oczywiście certyfikowaną przez PANTONE i ze 100% pokryciem palety sRGB. Ekran ma oczywiście warstwę dotykową i można na nim pracować piórkiem z 4096 stopniami nacisku. Mniejszy waży 1,68 kg, większy 1,95 kg.

W środku znajdziemy procesor Intel Core 10. generacji Core i7-10750H lub Core i5-10300H. Do wyboru mamy karty graficzne NVIDIA Quadro T1000 (wersja Pro) lub GeForce GTX 1650Ti. Do tego dysk SSD PCIe NVMe o pojemności do 1 TB.

Jeśli wolisz pracować na sprzęcie bardziej tradycyjnym, przyjrzyj się laptopowi ConceptD 3 – to identyczna specyfikacja, ale bez zawiasu Ezel.

W linii ConceptD wprowdzone zostaną także nowe monitory dla profesjonalistów i stacje robocze.

Zobacz: Plus rozszerza ofertę o dwa nowe laptopy: HP Spectre x360 13 i Acer Swift 1

Kamień, czyli Enduro odporny na wszystko

Zdecydowanie najciekawszą nowością z wtorkowej konferencji prasowej Acera jest laptop Acer Enduro N3. To wzmocniony komputer dla pracujacych w terenie i miłośników Outdooru, który mimo wszystko wygląda jak „normalny laptop”.

To laptop zbudowany do pracy w trudnych warunkach, ale mający jeszcze dość zgrabną linię. Maszyna z 14-calowym ekranem waży 1,985 kg i ma 24,85 mm grubości. Konstrukcja spełnia wymagania norm MIL-STD 810G i IP53. Acer Enduro N3 wytrzyma temperatury od -32 do 60°C, deszcz, grad, uderzenia i upadki z wysokości ponad metra. Ekran chroni Gorilla Glass, warto zwrócić uwagę też na wodoodporne wentylatory Aquafan i porty z gumowymi zaślepkami. Moim zdaniem to powinien być standard w każdym laptopie, który będzie wynoszony poza dom.

W środku znajdziemy procesor Intel Core i7 10. generacji, 32 GB pamięci DDR4 RAM i dysk SSD do 512 GB. Można też wyposażyć ten model w układ graficzny NVIDIA GeForce MX230 GPU.

Jeśli ten sprzęt jest dla ciebie wciąż zbyt delikatny, przyjrzyj się modelowi Acer Enduro N7. Ta „walizeczka” spełnia wymagania norm MIL-810G i IP65.

Cennik nowości Acera

Na koniec cennik nowych laptopów firmy Acer:

Chromebook Spin 713 – 3399 zł , będzie dostępny od września;

, będzie dostępny od września; Chromebook Spin 311 – 1899 zł , przełom września i października;

, przełom września i października; Acer Swift 5 – 4599 zł, Q4 2020;

Q4 2020; ConceptD 3 Ezel – 8 999 zł , sierpnień 2020;

, sierpnień 2020; ConceptD 3 – 7 999 zł, sierpień 2020.

O cenach o dostępności komputerów z serii Enduro Acer jeszcze nie poinformował.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: wł.