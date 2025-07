Nintendo Switch w Action. Oryginały po 34,99 zł

Action zaskakuje — oryginalne gry na Nintendo w doskonałej cenie

W ramach tygodnia promocji do najbliższego wtorku łącznie w sieci sklepów Action upolować można aż 10 mniej lub bardziej kultowych gier na Nintendo Switch, w cenie zaledwie 34,99 zł sztuka. Są to w pełni legalne i oryginalne egzemplarze w pełnowymiarowej wersji pudełkowej. Pamiętać jednak należy, że w pudełkach nie ma kartridża, a jedynie kod do pobrania gry do pamięci konsoli lub na zewnętrzną kartę pamięci.