Szukasz sprzętu audio? Tej promocji nie możesz przegapić! [KONKURS]

Na Black Friday firma Teufel przygotowała promocje na swoje produkty. Doradzamy najlepsze oferty i zapraszamy do konkursu z cenną nagrodą.

Jesienna chandra może dopaść każdego. Jak sobie z nią radzić? Jednym do szczęścia wystarczy ulubiona muzyka, inni na poprawę humoru kupują sobie coś nowego. Można też jedno z drugim połączyć i kupić sobie nowy głośnik albo słuchawki.

Jeśli jesteście fanami tej ostatniej metody, to mamy dla Was dobrą wiadomość! W sklepie internetowym marki Teufel trwa aktualnie listopadowy sezon promocji. Przeceniona została znaczna część oferty producenta, a na chętnych czeka w zasadzie pełny przekrój sprzętu audio: począwszy od słuchawek, poprzez mniejsze lub większe głośniki bluetooth, aż po wysokiej klasy kolumny i zestawy kina domowego. Wybrane produkty można kupić nawet o 41 procent taniej!

Jesteśmy przekonani, że w ramach promocji każdy znajdzie coś dla siebie. Na wszelki wypadek postanowiliśmy jednak wyłuskać kilka najciekawszych ofert, na które szczególnie warto zwrócić uwagę.



Teufel REAL BLUE NC – idealne słuchawki na miasto

Niewiele jest rzeczy, co do których w redakcji zgadzamy się w stu procentach, ale jak jeden mąż uważamy, że słuchawki z aktywną redukcją szumów, to jeden z lepszych gadżetów, jakie można sobie zafundować. Nieważne, czy idziemy wzdłuż ruchliwej ulicy, jedziemy pociągiem czy też nasz sąsiad jest zagorzałym fanem wiercenia w ścianach o każdej porze dnia i nocy – skuteczny system ANC zagwarantuje nam ciszę, spokój i możliwość delektowania się ulubioną muzyką.

I właśnie na takie słuchawki z ANC firma Teufel przygotowała promocję i to bardzo konkretną. Model Teufel REAL BLUE NC to wokółuszne słuchawki Bluetooth, które mogą się pochwalić zarówno świetną izolacją od zewnętrznych dźwięków, jak i najwyższą jakością odtwarzanego dźwięku. Wszystko to przy niezłym czasie pracy na jednym ładowaniu – do 23 h przy łączności bezprzewodowej i włączonej funkcji ANC.

Sporym plusem Teufel REAL BLUE NC jest opcja łączności przewodowej. Przydatna sprawa, szczególnie jeśli np. dużo latamy, a ulubioną muzyką (i tylko muzyką) chcemy się delektować także w trybie samolotowym.

Przy okazji Black Friday słuchawki Teufel REAL BLUE NC kupimy za 589 zł zamiast 1049 zł, a więc aż o 43 procent taniej.



Teufel BOOMSTER (2020) – kultowy boombox w nowoczesnym wydaniu

Klasyczny boombox to kwintesencja stylu retro. Wielki, kanciasty radiomagnetofon, dzięki któremu można było słuchać swojej ulubionej muzyki idąc ulicą ma swój niewątpliwy urok.

Jeśli też tak myślicie, koniecznie rzućcie okiem na Teufel BOOMSTER (2020), który tę magię próbuje uchwycić, ale w nieco bardziej nowoczesnej formie. To sporych rozmiarów głośnik Bluetooth, wyposażony w dwa głośniki średniotonowe, dwa wysokotonowe i dodatkowy subwoofer. Możemy mieć pewność, że taki zestaw będzie słychać z daleka!

Dzięki specjalnej rączce oraz akumulatorowi o pojemności 4400 mAh Teufel BOOMSTER (2020) został wręcz stworzony, by zabrać go ze sobą w teren. Zresztą ma w takiej sytuacji jeszcze jeden atutu – gdyby kiedyś brakło nam energii, do jego zasilania zawsze możemy wykorzystać zestaw baterii AA. Dla tradycjonalistów przewidziano natomiast funkcję radia DAB+ oraz FM.

W promocji głośnik Teufel BOOMSTER (2020) można kupić za 1059 zł zamiast standardowych 1549 zł.

A jeśli chcielibyście powiesić poprzeczkę nieco wyżej, BOOMSTER (2020) doczekał się niedawno następcy. Nowa wersja nie jest objęta promocją, ale i tak warto rzucić na nią okiem, szczególnie że wygrać możecie ją w naszym konkursie na końcu tekstu:







Teufel ULTIMA 40 – kolumny dla wymagających

W ofercie firmy Teufel znajdziemy także propozycję dla osób, które muzyką preferują delektować się w domu i oczekują najwyższej, bezkompromisowej jakości. Mowa o modelu Teufel ULTIMA 40, czyli wysokiej klasy kolumny Hi-Fi przeznaczonym dla najbardziej wymagających.

Jest to jeden ze sztandarowych produktów w ofercie marki Teufel i to bynajmniej nie bez powodu. To wysokiej klasy trójdrożne kolumny, zestrojone w taki sposób, by sprawdzały się w szerokiej gamie zastosowań. Coś dla siebie znajdą tu fani rocka, muzyki elektronicznej oraz klasycznej, domowi kinomani, a nawet zapaleni gracze. Przede wszystkim ucieszą się na pewno miłośnicy basu, a to ze względu na zastosowanie podwójnych głośników niskotonowych o średnicy 165 mm. Design kolumn cieszy oko, a cena jest jak na oferowane możliwości wyjątkowo atrakcyjna.

Kolumny Teufel ULTIMA 40 w promocji wyceniono na 1579 zł zamiast standardowych 2249 zł.

Oczywiście wspomniane wyżej propozycje to tylko wierzchołek góry lodowej. Pełną listę listopadowych ofert znajdziecie na stronie producenta (link poniżej). Warto tam zajrzeć – gwarantuję, że znajdziecie coś dla siebie.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Teufel.

KONKURS - wygraj najnowszy Teufel BOOMSTER!

Dobrym sprzętem warto się dzielić, dlatego też bardzo ucieszyła nas propozycja firmy Teufel, by nagrodzić najbardziej kreatywnego Czytelnika sprzętem o bezkompromisowym brzmieniu. Mowa tutaj o głośniku przenośnym Teufel BOOMSTER z radiem DAB+ i FM, łącznością Bluetooth 5.0, wejściem AUX, obsługą Qualcomm aptX i klasą wodoszczelności IPX5, który na zasilaniu akumulatorowym pracuje aż do 18 godzin. Wartość nagrody to 1699 zł, a więcej przeczytać możecie o niej pod tym adresem.

Co zrobić, aby wygrać Teufel BOOMSTER?

zaloguj się na TELEPOLIS.PL,

w komentarzu odpowiedz na pytanie konkursowe:

Gdzie najczęściej używałbyś Teufela BOOMSTER?

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 listopada, a nie później niż 7 grudnia ogłosimy w komentarzu pod tym tekstem zwycięzcę. Nagroda zostanie przesłana drogą kurierską na wskazany przez zwycięzcę polski adres. O adres będziemy pytać drogą mailową, stąd pamiętajcie, by zalogować się na TELEPOLIS.PL przed wysłaniem swojego zgłoszenia.

Życzymy dobrej zabawy i najlepszych muzycznych emocji :-)

