Realme GT Neo 2 i GT Master Edition w niższych cenach na Black Friday

Smartfony Realme GT NEO 2 oraz GT Master Edition to tańsza alternatywa, która w Black Friday 2021 jest jeszcze tańsza. Zaoszczędzić można po kilkaset złotych.

Realme GT NEO 2

Realme przygotowało dla swoich fanów czarnopiątkowe promocje na smartfony Realme GT NEO 2 oraz GT Master Edition. Pierwszy z tych modeli to jeden z najnowszych smartfonów marki, który oferuje świetne wyposażenie i rewelacyjny wygląd, a przy tym nie kosztuje bardzo dużo.

Zobacz: realme GT NEO 2 już w Polsce. Ma serce flagowca i cenę średniaka

Zobacz: Realme GT 2 Pro będzie nowym flagowcem Realme

W promocji, która potrwa od 26 do 30 listopada 2021 roku (do końca dnia) lub do wyczerpania zapasów, Realme GT jest tańszy o 300 zł i kosztuje:

1799 zł w przypadku konfiguracji 8/128 GB,

w przypadku konfiguracji 8/128 GB, 1999 zł w przypadku konfiguracji 12/256 GB.

Z oferty można skorzystać na stronie sklep-realme.pl oraz na mediaexpert.pl.

Realme GT Master Edition

Godny polecenia jest również nieco starszy Realme GT Master Edition, czyli tańsza wersja ostatniego flagowca marki.

Zobacz: realme GT Master Edition – cała prawda o pogromcy średniaków

Czarnopiątkowa promocja na smartfon Realme GT Master Edition potrwa do godziny 21:00 w piątek 26 listopada lub do wyczerpania zapasów. Cena smartfonu w wariancie 8/256 GB wynosi 1599 zł (taniej o 200 zł). Oferta jest dostępna na stronie sklep-realme.pl.

Inne smartfony

W Czarny Piątek Realme obniżyło również ceny innych smartfonów, które można kupić taniej na oficjalnym koncie producenta w serwisie Allegro:

Realme C25Y 4/128 GB – 649 zł (taniej o 150 zł),

(taniej o 150 zł), Realme Narzo 30 5G 4/128 GB – 649 zł (taniej o 250 zł), tylko 26 listopada,

(taniej o 250 zł), tylko 26 listopada, Realme Narzo 30A 4/64 GB – 399 zł (taniej o 200 zł), do 29 listopada (godz. 20:00).

Zobacz: Black Friday, nie frajer. Promocje bez kitu, mordo

Zobacz: Black Friday: nie daj się oszukać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme