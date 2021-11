Black Friday XXXL w MediaMarkt: można sporo zaoszczędzić na smartfonach i innych produktach

Trwa czarnopiątkowe szaleństwo zakupowe. Obniżki cen można znaleźć między innymi w sieci MediaMarkt, gdzie Samsung Galaxy Z Flip3 jest oferowany o 1000 zł taniej niż zwykle. Przeceny dotyczą również innych smartfony oraz wiele innych produktów.

Black Friday już na stałe wpisał się do kalendarza wielu Polaków, tym samym rozpoczynając najgorętszy w roku okres zakupowy, który potrwa aż do świąt Bożego Narodzenia. Od kilku lat to już nie tylko ostatni piątek listopada, ale właściwie cały ostatni kwartał roku to czas różnych promocji. Na listach najbardziej poszukiwanych produktów góruje elektronika użytkowa, na przykład smartfony.

W czarnopiątkowych przecenach w sklepach sieci MediaMarkt, w tym na miediamarkt.pl, można znaleźć między innymi takie urządzenia, jak:

A to tylko początek urządzeń z obniżoną ceną. Więcej produktów można znaleźć na stronie mediamarkt.pl/black-friday. Akcja BlackFriday XXXL w MediaMarkt potrwa do 30 listopada 2021 roku.

Sklepy MediaMarkt od ponad dwudziestu lat są ulubionym miejscem zakupów nowoczesnych technologii i związanych z nią usług. Nasi klienci przyzwyczaili się, że na co dzień zapewniamy im bogaty wybór sprzętu w najlepszych cenach, a oferty promocyjne z okazji Black Friday dodatkowo potwierdzają nasze kompetencje. Tegoroczne propozycje są szczególne ze względu na szerokość i atrakcyjność przygotowanej oferty. Każdy znajdzie coś dla siebie spośród setek produktów w akcji Black Friday XXXL.

– powiedział Wojciech Wieroński, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów MediaMarktSaturn Polska

Źródło zdjęć: Telepolis, MediaMarkt

Źródło tekstu: MediaMarkt