Xiaomi po 3Q2022. Ogromny spadek zysków

Xiaomi opublikowało wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku. W porównaniu z sytuacją sprzed roku firma odnotowała spadek przychodów i zysków. Ten drugi jest ogromny.

Xiaomi Corporation wypracowało w trzecim kwartale 2022 roku łączny przychód w wysokości 70,5 mld juanów (9,85 mld dolarów, 44,8 mld zł). To o 10% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto po korektach wyniósł 2,1 mld juanów (0,29 mld USD, 1,3 mld PLN). W tym przypadku spadek w ujęciu rocznym sięga 59%. Na zmniejszenie zysku miały duży wpływ inwestycje w inteligentny pojazd elektryczny oraz inne projekty. Xiaomi wydało na to 829 mln juanów (527 mln zł).

Smartfony Xiaomi na podium

Globalny rynek smartfonów nie miał się najlepiej w minionym kwartale, jednak Xiaomi utrzymało swoją odporność biznesową na aktualną nienajlepszą sytuację gospodarczą świata. Chiński producent, według danych firmy Canalys, utrzymał trzecie miejsce wśród największych dostawców tego typu urządzeń, z udziałem w rynku na poziomie 13,6%. Dostawy smartfonów Xiaomi wzrosły o 2,8% w ujęciu kwartalnym, osiągając w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień wielkość 40,2 mln sztuk. To drugi kwartał firmy z takim wzrostem z rzędu.

Biorąc pod uwagę samą Europę, Xiaomi było numerem 2. Jak podaje Canalys, udział chińskiej firmy w rynku smartfonów na Starym Kontynencie osiągnął w 3Q2022 poziom 23,3%. To o 1,8 p.% więcej niż rok wcześniej. Xiaomi zajęło też pierwsze miejsce w Hiszpanii (17,6%) i drugie na Bliskim Wschodzie. Z kolei udział Chińczyków w rynkach Ameryki Łacińskiej i Afryce osiągnął odpowiednio 15% i 6%.

We wrześniu 2022 roku liczba aktywnych użytkowników MIUI wyniosła 564 miliony. W trzecim kwartale wartość ta wzrosła o 17 milionów. Zagraniczne usługi internetowe Xiaomi również utrzymywały stały wzrost. Wypracowały one przychód w wysokości 1,7 mld juanów (0,24 mld USD, 1,1 mld PLN) w trzecim kwartale, co stanowi wzrost o 17,2% rok do roku.

IoT Xiaomi ma się coraz lepiej

Na dzień 30 września 2022 roku liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) na platformie AIoT Xiaomi osiągnęła 558,3 mln, o 39,5% więcej niż rok wcześniej. Liczba użytkowników posiadających pięć lub więcej urządzeń podłączonych do platformy AIoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) osiągnęła 10,9 mln.

W trzecim kwartale 2022 roku przychody Xiaomi z IoT i produktów lifestylowych wyniosły 19,1 mld juanów (2,67 mld dolarów, 12,1 mld zł). Kategoria inteligentnych dużych urządzeń gospodarstwa domowego (w tym klimatyzatorów, lodówek i pralek) wypracowała przychód o 70% wyższy niż w 3Q2021. Dostawy inteligentnych klimatyzatorów przekroczyły milion sztuk w trzecim kwartale (+70% rok do roku).

Źródło zdjęć: testing / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Xiaomi