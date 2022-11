Xiaomi Smart Band 7 Pro – lepiej, ale niewystarczająco dobrze (test)

Coraz bardziej zaciera się granica między smartwatchami i smartbandami. Xiaomi Smart Band 7 Pro, którego przetestowałem, jest tego najlepszym dowodem. Należałoby się jednak zastanowić, czy to zatarcie granicy jest na korzyść użytkowników.

Xiaomi Smart Band 7 Pro to kolejna smartopaska, która stara się zatrzeć granicę dzielącą tego typu urządzenia do smartwatchy. Te nadal są i sprowadzają się do wielu kluczowych funkcji, ale coraz częściej smartband będzie dla wielu osób wystarczający do zaspokojenia ich potrzeb. Czy tak jest w przypadku urządzenia marki Xiaomi?

Specyfikacja Xiaomi Smart Band 7 Pro

Xiaomi Smart Band 7 Pro to opaska wyposażona w 1,64-calowy ekran AMOLED ze szkłem 2.5D. Oferuje rozdzielczość 280 × 456 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie na poziomie 326 ppi oraz jasność maksymalną aż 500 nitów. Opaska ma wymiary 44,7 × 28,8 × 11 mm i bez paska waży 20,5 grama.

Poza tym wyposażona jest w: moduły GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS, optyczny pulsometr, 6-osiowy czujnik ruchu, pomiar i analizę snu oraz stresu, Bluetooth 5.2, a także wodoszczelność do 5 ATM. Niestety, brakuje NFC (dostępne jest w chińskiej wersji). Akumulator ma 235 mAh pojemności, co ma przekładać się nawet na 12 dni pracy. Sportowcy powinni docenić wsparcie dla ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Cena to około 500 zł.

1,64-calowy ekran AMOLED (280 × 456 pikseli) o jasności 500 nitów

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS

Bluetooth 5.2

Wymiary 44,7 × 28,8 × 11 mm

Masa 20,5 gramów (bez paska)

Akumulator 235 mAh (do 12 dni pracy)

Wodoszczelność do 5ATM

Mierzenie tętna, pulsoksymetr, analiza snu i stresu, przypominanie o ruchu, ponad 100 różnych sportów, powiadomienia, sterowanie muzyką, pogoda.

Współpraca z Androidem (od wersji 6.0) oraz iOS (od wersji 12)

Cena około 500 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)