Xiaomi Redmi Watch 2 Lite – już zegarek czy jeszcze opaska?

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite ma być tanim smartwatchem. Już sama nazwa pokazuje, że to bardziej przystępna alternatywa dla modelu bez „Lite”. Jednak czy to już zegarek, czy jeszcze opaska? A może coś pośrodku?

W tym momencie urządzenia noszone, to przede wszystkim smartwatche i smartbandy. Te pierwsze są zazwyczaj droższe i bardziej zaawansowane. Drugie są tańsze, prostsze, ale dla wielu w pełni wystarczające. Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, który miałem okazję przetestować, umieściłbym gdzieś po środku tego podziału. Z jednej strony wygląda niczym klasyczny, zegarek z kwadratową kopertą, a z drugiej strony ma raczej ograniczone możliwości, ale jest dzięki temu tani. Pytanie brzmi – czy takie podejście producenta to wada, czy może jednak zaleta?

Specyfikacja

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite wyposażony jest w 1,55-calowy ekran o rozdzielczości 360 × 320. To poprawa w stosunku do poprzedniego modelu, który był mniejszy i wyświetlał mniej pikseli. Z drugiej strony nowa konstrukcja ma gorsze zagęszczenie pikseli na cal, więc obraz może być mniej wyraźny. Kolejna wada to matryca TFT. W zwykłym modelu, bez Lite w nazwie, producent zastosował ekran OLED, co do wyższości którego nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Powód takie decyzji jest prosty i oczywisty – chodzi o zwykłą oszczędność.

Smartwatch ma wymiary 41,2 × 35,3 × 10,7 mm i masę 35 gramów (razem z paskiem). Pozwala na regulowanie długości opaski w zakresie od 140 do 210 mm. Sam pasek jest też wymienialny, ale jedynie na dedykowane do urządzenia modele. Jeśli myśleliście, np. o uniwersalne bransolecie z zegarka, to nie będzie pasować.

Poza tym Xiaomi Redmi Watch 2 Lite ma: akcelerometr, monitorowanie snu, powiadomienia z telefonu, sterowanie muzyką, żyroskop, asystent oddechu, komputer cyklu, pomiar stresu, informacje o pogodzie, tryb nie przeszkadzać oraz optyczny czujnik tętna. Obsługuje też nawigację za pomocą GPS, GLONASS, Galileo oraz BeiDou. Ma ponad 100 trybów treningowych i jest wodoodporny do 5 ATM, więc można z nim iść na basen lub pod prysznic.

Akumulator o pojemności 262 mAh ma wytrzymywać maksymalnie do 10 dni przy typowym użytkowaniu lub 5 dni w trybie intensywnego użytkowania. Zegarek współpracuje ze smartfonami z Androidem 6.0 i wyższym oraz iOS 10 i wyższym.

Teraz kwestia najważniejsza – Xiaomi Redmi Watch 2 Lite kosztuje 299 zł. Dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, niebieskiej oraz kości słoniowej. Dodatkowo do wyboru są jeszcze trzy kolory opasek – różowy, oliwkowy oraz brązowy.

Jak to wygląda?

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, pod względem wyglądu, nie wyróżnia się absolutnie niczym. Ma czarną, kwadratową kopertę z zaokrąglonymi krawędziami. Zastosowany plastik jest przyjemny w dotyku i sprawia wrażenie wytrzymałego. Szkoda, że nie ma tutaj aluminium, ale mówimy jednak o naprawdę tanim zegarku, więc trzeba odpowiednio dostosować wymagania.



Silikonowy pasek także sprawia dobre wrażenie. Jest miękki, gładki i przyjemny w kontakcie ze skórą. Trudno cokolwiek zarzucić mu pod względem trwałości. Producent zastosował tutaj pojedynczą szlufkę, ale mocno trzyma się ona na swoim miejscu. Dzięki temu nie ma mowy o przypadkowym odpięciu. Natomiast wadą jest autorski system mocowania opasek. Przez to można je wymieniać tylko na modele dedykowane. Szkoda, ale jestem pewien, że na AliExpress już pojawił się ogromnym wybór alternatywnych rozwiązań. Opaska też trochę przeszkadza w trakcie pracy przy komputerze. Do pisania musiałem zdejmować zegarek z nadgarstka, bo pasek potrafi przyciąć mi skórę o blat biurka, ale to pewnie wina nadmiarowych kilogramów.

Jeśli chodzi o ekran, to pomimo zastosowania matrycy TFT jest on przyzwoity. Nie jest to OLED ani nawet IPS, ale ma dobrą jasność, dobre kąty widzenia i niezłe, chociaż trochę wyblakłe kolory. Szkoda, że ma szerokie ramki. Na co dzień nie są one widoczne, ale wystarczy raz dokładniej się przyjrzeć, aby je zauważyć i już na zawsze o nich pamiętać. Jeśli chodzi o reakcje na dotyk, to są one poprawne. Zegarek reaguje na polecenia, chociaż od czasu do czasu (bardzo rzadko) trzeba je powtórzyć dla pożądanego efektu. Nic nadzwyczajnego i w żadnym stopniu irytującego. Szkoda natomiast, że nie ma czujnika oświetlenia, więc poziom iluminacji ekranu trzeba regulować ręcznie.

W ogólnym rozrachunku zegarek sprawia dobre wrażenie. Jest lekki i łatwo zapomnieć, że w ogóle ma się go na ręku. Uczciwie muszę też przyznać, że zdarzyło mi się nim kilka razy zahaczyć o framugę drzwi i kompletnie nic po nim nie widać. To dobry prognostyk na przyszłość. Jedynie opaskę wymieniłbym na bardziej tradycyjną, np. skórzaną. Nie wiem, czy dobrze by to wyglądało, ale jednak gumowa nie do końca mi odpowiada.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)