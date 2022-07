Samsung ma się czym chwalić – wyniki za 2Q2022

Samsung Electronics opublikował wyniki finansowe osiągnięte w drugim kwartale 2022 roku. Pod względem przychodów i zysku operacyjnego był to najlepszy drugi kwartał koreańskiej firmy od 2018 roku.

W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2022 roku Samsung Electronics osiągnął łączny przychód w wysokości 77,2 bln wonów (278 mld zł). To rekordowy wynik drugiego kwartału, o 21% wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny Koreańczyków osiągnął 14,1 bln wonów (50,8 mld zł), o 12% więcej niż w 2Q2021. Szczególnie zadowolony Samsung powinien być z działu Device Solutions (półprzewodniki), który zaliczył swój najlepszy kwartał w historii. Dział ten wypracował przychód w wysokości 28,5 bln wonów (prawie 103 mld zł) oraz zysk operacyjny w wysokości 9,98 bln wonów (36,0 mld zł).

Smartfony premium sprzedają się bardzo dobrze

Działy Mobile eXperience (odpowiada za produkcję smartfonów) oraz Networks odnotowały w drugim kwartale tego roku przychód w wysokości 29,34 bln wonów (105,8 mld zł), o 29% wyższy niż rok wcześniej. Wzrost był napędzany sprzedażą modeli premium. Jednak w ujęciu kwartalnym firma zanotowała tu spadek o 9,9%. Wypracowany w kwartale zysk operacyjny osiągnął 2,62 bln wonów (9,45 mld zł). To wzrost o 18,9% rok do roku i spadek o 31,4% kwartał do kwartału.

Samsung poinformował, że spadek rentowności w stosunku do poprzedniego kwartału wynikał między innymi z rosnących kosztów komponentów i logistyki, a także negatywnych skutków ruchów walutowych. Firma twierdzi, że problemy z dostawami z pierwszego kwartału zostały w większości rozwiązane w drugim kwartale, a Samsung zapewnił sobie wzrost przychodów rok do roku dzięki solidnej sprzedaży flagowych modeli, takich jak seria Galaxy S22 i seria Galaxy Tab S8.

W przyszłym miesiącu Samsung pokaże nowe smartfony premium, czyli składane model Galaxy Z Fold4 i Galaxy Flip4. Mają one zaoferować użytkownikom lepsze wrażenia, co może pomóc producentowi w utrzymaniu wyników z minionego kwartału w następnym trzymiesięcznym okresie. Czekamy również na nowe zegarki z serii Galaxy Watch5.

Pozostałe działy Sasmunga

Samsung Display odnotował przychód w wysokości 7,71 bln wonów (27,8 mld zł) oraz zysk operacyjny w wysokości 1,06 bln wonów (3,82 mld zł). Koreańczycy poprawili zyski z wyświetlaczy mobilnych, jednocześnie odnotowując straty ze sprzedaży dużych paneli LCD.

Działy Visual Display i Digital Appliances wypracowały w 2Q2022 przychód w wysokości 14,83 bln wonów (53,5 mld zł) oraz zysk operacyjny w wysokości 0,36 bln wonów (1,3 mld zł). Popyt na telewizory zmniejszył się zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym. Samsung zdołał jednak utrzymać pozycję lidera na rynku telewizorów premium dzięki zwiększonej sprzedaży modeli Neo QLED oraz Lifestyle.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Samsung