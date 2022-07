Facebook ze spadkiem przychodów. To pierwszy raz w historii

Meta zaprezentowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 roku. To pierwszy raz w historii Facebooka, gdy społecznościowy gigant raportuje roczny spadek przychodów.

W drugim kwartale 2022 roku firma Meta (dawniej Facebook) osiągnęła przychód w wysokości 28,822 mld dolarów. To o 1% mniej niż rok wcześniej. Spadek nie jest duży, ale to pierwszy taki przypadek w historii społecznościowego "dziecka" Marka Zuckerberga. Znacznie gorzej jest, jeśli zerkniemy na zysk netto spółki. Ten za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2022 roku osiągnął wartość 6,687 mld dolarów. W tym przypadku spadek w ujęciu rocznym wynosi aż 36%. Dział Reality Labs, odpowiedzialny za budowanie metawersyjnych marzeń szefa Facebooka, stracił w kwartale 2,8 miliarda dolarów.

Pierwszy w historii spadek przychodów firmy Meta był oczekiwany na Wall Street, jednak sytuacja ta pokazuje, jak trudny stał się biznes dla społecznościowego giganta. Monit "Poproś aplikację, aby nie śledziła" na iPhone'ach sprawił, że reklamy na Facebooku stały się znacznie mniej skuteczne. Tylko w 2021 roku kosztowało to firmę Meta 10 miliardów dolarów przychodów z reklam. Teraz doszła do tego spowalniająca gospodarka, przez co reklamodawcy zmniejszyli swoje wydatki na ten cel.

Pomimo spadku przychodów w ostatnim kwartale, dzienna liczba użytkowników Facebooka wzrosła o 3%, do 1,97 miliarda. Z pakietu aplikacji społecznościowych firmy Meta (Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp) korzysta obecnie 2,88 miliarda osób. To o 4% więcej niż rok wcześniej.

Mark Zuckerber widzi spory potencjał w "Reels", krótkich filmach naśladujących TikToka. Format ten okazał się lepszym przedsięwzięciem, z finansowego punktu widzenia, niż "Stories", czyli format skopiowany kilka lat temu ze Snapchata. Na dłuższą metę firma spodziewa się, że "Reels" będą motorem przychodów, choć na razie nie zarabia na nich dużo.

Jest to okres, który wymaga większej intensywności i oczekuję, że zrobimy więcej przy mniejszych zasobach. Myślę, że przejdziemy przez ten okres jako silniejsza i bardziej zdyscyplinowana organizacja.

– powiedział Mark Zuckerberg

