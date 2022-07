Facebook się zmienia. Zuckerberg pozwoli zakładać dodatkowe profile

Facebook już nie ma tak mocnej pozycji, jak dawniej, więc Zuckerberg i firma Meta muszą szukać nowych pomysłów, by przyciągnąć więcej użytkowników. Teraz dostaną oni możliwość posiadania do pięciu profili na jednym koncie.

Polityka serwisu Facebook w niektórych obszarach ma twarde zasady. Na przykład to, by używać własnego imienia i nazwiska do podpisywania swojego profilu w tym medium społecznościowym. W przyszłości zasada ta również ma obowiązywać, jednak Mark Zuckerberg pozwoli również na nieco anonimowości.

Jak informuje agencja Reuters, firma Meta testuje nową funkcjonalność na Facebooku. Polega ona na tym, że każdy użytkownik tego serwisu będzie mógł nadal posiadać jedno konto i przypisany do niego główny profil z prawdziwymi danymi (imię i nazwisko), ale założy też dodatkowo (w ramach tego samego konta) do czterech profili. Zmiana daje użytkownikom formalną swobodę w pół-anonimizacji ich tożsamości w największej na świecie sieci społecznościowej, zgodnie z opcjami oferowanymi przez konkurentów, takich jak TikTok czy Twitter.

Meta w swoim oświadczeniu poinformowała jednak, że wciąż będą obowiązywać jej zasady, w tym zakaz podszywania się pod inne osoby czy instytucje. Dotyczyć ma to wszystkich założonych profili. Dostęp do wszystkich profili użytkownik Facebooka będzie miał po zalogowaniu się na swoje konto na tej platformie.

Facebook testuje nowe rozwiązanie w niektórych krajach, jednak rzecznik firmy Meta odmówił sprecyzowania, w których. Nie wiemy również, kiedy nowe podejście do profili na Facebooku będzie ogólnodostępne.

Źródło tekstu: Reuters