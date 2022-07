Meta pozywa firmę Zuckerberga. To też Meta

Mała firma MetaX (posługująca się nazwą Meta) pozwała firmę Meta Platforms (dawniej Facebook). Chodzi o naruszenie własności intelektualnej.

MetaX, używająca na co dzień nazwy Meta, to działająca od 2010 roku mała firma działająca w branży technologii inmersyjnych i empirycznych. Przedsiębiorstwo to złożyło pozew przeciwko innej firmie o nazwie Meta, tym razem należącej do Marka Zuckerberga. Gigant społecznościowy do 2021 roku używał nazwy Facebook, co go jednoznacznie identyfikowało z tą platformą. W pozwie zarzuca się firmie-matce Facebooka bezprawne zajęcie marki i nazwy Meta, co ma naruszać prawa do znaku towarowego mniejszej firmy oraz być rażącym przykładem nieuczciwej konkurencji. Mała Meta współpracuje między innymi z takimi firmami, jak Spotify, Twitter, HP, Microsoft czy Google.

Meta spędziła 12 lat wspierając, rozwijając i chroniąc społeczność twórców, prawa twórców i, jak na ironię, własność intelektualną twórców. Działania Facebooka, nielegalnie uzurpujące sobie naszą nazwę i znak, nie tylko zagroziły naszej firmie, ale także całej branży i prawom własności intelektualnej innowatorów, którzy pomogli ją zbudować. Od czasu zmiany nazwy Facebooka pod koniec 2021 roku, Meta podjęła w dobrej wierze wysiłki w celu rozwiązania tej sytuacji, ale przez osiem miesięcy Facebook odmawiał przyjęcia odpowiedzialności za swoje bezprawne działania, nie pozostawiając nam innego wyboru, jak tylko kontynuować postępowanie sądowe.

– powiedział Justin "JB" Bolognino, założyciel i dyrektor generalny MetaX

W swojej skardze firma Justina Bolognino twierdzi, że Facebook robi teraz dokładnie to, co Meta robiła przez ponad dekadę pod tą nazwą i marką, przeprowadzając te same wciągające doświadczenia, na tych samych wydarzeniach i w tych samych miejscach oraz współpracując z tymi samymi twórcami i tymi samymi firmami. W wyniku działań giganta kierowanego przez Zuckerberga konsumenci mogą błędnie sądzić, że produkty i usługi firmy Meta pochodzą z Facebooka lub że Meta jest powiązana z Facebookiem.

Facebook nie tylko zainteresował się naszą małą firmą, ale także naszą reputacją, której budowaniu poświęciliśmy swoje życie przez ostatnią dekadę. Zmiana nazwy firmy Facebook i całkowite lekceważenie naszych praw budzi wielką troskę zarówno dla nas, jak i dla społeczności osób indywidualnych, artystów, przemysłu i luminarzy, których Meta broni i z którymi współpracuje od lat. Facebook zachowuje się tak, jakby mógł swobodnie niszczyć społeczności, które Meta pomogła rozwinąć, opanować branżę i zniszczyć działalność firmy Meta. Ale dzisiaj Meta sprzeciwia się rażącemu i niezgodnemu z prawem postępowaniu Facebooka.

– dodał Bolognino

Firma Meta Platforms nie odniosła się jeszcze w żaden sposób do pozwu swojej imienniczki.

