Samsung Galaxy S23 tylko ze Snapdragonem. To już prawie pewne

Następna generacja flagowców Samsunga – telefony Galaxy S23 – otrzyma wyłącznie układy firmy Qualcomm, za to producent rezygnuje w nich z własnych Exynosów. Potwierdzają się wcześniejsze doniesienia na ten temat.

Układy Exynos we flagowych smartfonach Galaxy S przez kilka lat zapracowały na niezbyt pochlebne opinie wśród użytkowników, cenione za to były warianty telefonów napędzane Snapdragonami. Co prawda koreański producent robił wszystko, co mógł, by jego własne chipy nie pozostawały w tyle, ale najwyraźniej poddał się, a w Galaxy S23 Exynosów już nie zobaczymy.

Potwierdzają się doniesienia analityka Ming-Chi Kuo, który na początku lipca sugerował, że Samsung podejmie taką decyzję. Teraz wypowiedział się na ten temat Qualcomm.

Podczas konferencji prezentującej wyniki finansowe Qualcomma po trzecim kwartale 2022, dyrektor generalny firmy, Cristiano Amon, ogłosił, że układy Snapdragon trafią do najnowszej generacji smartfonów Galaxy na całym świecie, a nie tylko na wybranych rynkach. Gwarantuje to nowa, ujawniona wczoraj umowa, zawarta przez Qualcomma z Samsungiem na 7 lat, aż do 2030 roku.

Cristiano Amon powiedział również, że przed zawarciem umowy, Snapdragony stosowane były w 75% wprowadzonych na rynek smartfonów Galaxy S22. Teraz Qualcomm zapowiada, że w serii Galaxy S23 oraz w przyszłych generacjach ten udział będzie już znacznie większy.

W praktyce oznacza to, że Samsungowi nie opłaci się już tworzyć oddzielnej wersji z własnym Exynosem. We wcześniejszych doniesieniach pojawiały się zapowiedzi, że Samsung wprowadzi na rynek nowego Exynosa 2300, jednak teraz już wiadomo, że flagowa seria otrzyma Snapdragona 8 Gen 2.

Umowa Qualcomma z Samsungiem obejmuje nie tylko telefony. Amerykańska firma dostarczy Koreańczykom swoje jednostki z różnych segmentów do tabletów, laptopów, urządzeń rzeczywistości rozszerzonej i innych, jakie jeszcze powstaną. Pojawiła się nawet zapowiedź współpracy nad urządzeniami 6G.

Nie znaczy to jednak, że Samsung całkiem zrezygnuje z układów Exynos – prawdopodobnie będą one napędzać smartfony ze średniej i niższej półki, co do których nie ma wyśrubowanych oczekiwań wydajnościowych.

