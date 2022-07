Exynos nie daje rady. Samsung Galaxy S23 wyłącznie ze Snapdragonem

Samsung od wielu lat produkuje własną serię SoC o nazwie Exynos. Autorski chipset często ląduje w niektórych ich flagowcach. Koreańczycy zwykle decydują się na wprowadzenie do Europy i części Azji flagowców z serii S z Exynosem. W innych częściach świata konsumenci mogą liczyć na urządzenia ze Snapdragonem, który najczęściej dużo lepiej wypada w testach niż Exynos.

Autorski SoC Samsunga jest najczęściej trochę w tyle za konkurencją pod względem wydajności i możliwości. Analityk Ming-Chi Kuo wskazuje, że seria S23 zostanie zaopatrzona wyłącznie w chipset firmy Qualcomm. Według niego Samsung jest świadomy, że nie może konkurować z Qualcommem.

Ming-Chi Kuo uważa, że Samsung w przypadku Galaxy S23 całkowicie zrezygnuje z implementowania Exynosa 2300 i postawi na najnowszy chipset Qualcomm tworzony w procesie litograficznym 4nm. Analityk uważa, że Samsung zdaje sobie sprawę z tego, że ich autorski SoC nie jest w stanie konkurować wydajnością i energooszczędnością z flagowcami Qualcomm.

(1/3)

1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm.