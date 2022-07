TSMC kontra Samsung, czyli ilość kontra jakość

TSMC i Samsung walczą o prymat na rynku układów mobilnym. TSMC wygrywa ilościowo, ale to Samsung zgarnął najlepsze kąski.

Qualcomm, MediaTek, Samsung czy Apple walczą na rynku projektantów układów mobilnych, ale z tej listy Samsung je też produkuje. W sektorze producentów mamy do czynienia z bezpardonową walką TSMC i Samsunga. Korea Południowa jest jedynym, co stoi na drodze TSMC do bycia monopolistą.

Samsung i TSMC walczą. Kto wygrywa?

Jak wygląda układ sił pomiędzy dwoma śmiertelnymi rywalami? W przypadku liczby wyprodukowanych układów w pierwszym kwartale 2022 zdecydowanie wygrywa TSMC. Firma z Xinzhu odpowiada za 70% rynku. Konkurent z Seulu może się pochwalić jedynie 30% udziałów w rynkowym torcie.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy weźmiemy pod uwagę tylko najnowocześniejsze układy. To oczywiście też te, które obłożone są najwyższą marżą i są najbardziej smakowitym kąskiem. Tutaj to Samsung odpowiada za 60% rynku, a TSMC za 40%. Wszystko jest zasługą Qualcomma, który zaufał Samsungowi ze Snapdragonem 8 Gen 1.

Qualcomm nie stawia jednak na jednego producenta i jeszcze w tym roku możemy się spodziewać kolejnych zamówień dla TSMC. Trzeba też pamiętać, ze Samsung ma dość duży rynek wewnętrzny, czyli układy Exynos. Inni producenci wolą jednak TSMC. Nic dziwnego, konkurent Samsunga zwykle sprawdza się lepiej. Przynajmniej póki co.

