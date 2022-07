Samsung sprzedał mniej telefonów, ale inny dział to nadrabia

Samsung Electronics sprzedał w tym kwartale mniej telefonów, ale i tak wyjdzie na swoje. Niebotyczne zyski przynosi produkcja układów.

Samsung to największy producent smartfonów na świecie, ale to nie znaczy, że wszystko idzie spacerkiem. Niestety dla Samsunga. Koreańczycy w minionym kwartale mieli sprzedać 61 milionów smartfonów Galaxy. To spadek o 16% w stosunku do analogicznego kwartału 2021. Zysk spadnie z 3,2 biliona wonów do 2,6 biliona wonów.

Układy ratują Samsunga

Agencja Yonhap donosi, że Samsung notuje też straty w segmentach wyświetlaczy i AGD. W tym pierwszym sektorze zyski spadną z 1,3 biliona wonów do 760 miliardów wonów. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku AGD. Tutaj zyski spadły z 1 biliona wonów do 500 miliardów wonów. Można tu wprost mówić o katastrofie.

Samsung jednak i tak wyjdzie na plus. Jakim cudem? Odpowiedzią są układy. W obecnej sytuacji na rynku półprzewodników Samsung jest właściwie jedynym rywalem TSMC. Oznacza to, że Samsung dostał właściwie świętego Graala w swoje ręce. A właściwie, nie tyle dostał, ile sam go wywalczył. Zyski w tym dziale wzrosły o 42% do 9,8 biliona wonów.

Agencja Yonhap podaje, że zyski Samsunga za ostatni kwartał mają wynieść 14,5 biliona wonów (to około 50 miliardów złotych). To wzrost o 15,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oficjalnie dowiemy się jednak w czwartek.

