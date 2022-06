Samsung rusza z produkcją pierwszej generacji układów 3 nm

Samsung ogłosił, że rozpoczął wstępną produkcję swojego układu półprzewodnikowego, wykonanego w technologii 3 nm z wykorzystaniem architektury tranzystorowej Gate-All-Around (GAA). W porównaniu z procesem 5 nm zyskać mamy sporo na wydajności oraz efektywności energetycznej, przy jednoczesnej redukcji rozmiaru.

Gate-All-Around (GAA) to kolejny po FinFET krok w ewolucji architektury tranzystorowej. Wykonane z jej zastosowaniem oraz przy użyciu procesu litograficznego 3 nm nowe układy elektroniczne firmy Samsung mają, w porównaniu technologią 5 nm, mogą zapewnić do 23% lepszą wydajność oraz do 45% mniejsze zużycie energii. A to wszystko przy powierzchni układu mniejszej o 16%.

Wykonane w technologii 3 nm chipy Samsunga drugiej generacji mają być jeszcze potężniejsze. W porównaniu z układami produkowanymi w technologii 5 nm mają one osiągnąć do 30% lepszą wydajność, do 50% mniejsze zużycie energii oraz do 35% mniejszą powierzchnię.

Architektura GAA pozwala odlewni na zmniejszenie tranzystorów bez szkody dla ich zdolności do przewodzenia prądu elektrycznego.

Samsung tym samym wyprzedza konkurencyjną firmę TSMC z Tajwanu, która ma rozpocząć masową produkcję układów w procesie litograficznym 3 nm w drugiej połowie tego roku.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung