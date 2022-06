Zmień smartfon na Samsunga i zyskaj nawet 3500 zł

Samsung kusi do kupowania swoich flagowych smartfonów nową promocją. W ramach akcji odkup można oddać swoje dotychczasowe urządzenie i zyskać nawet 3500 zł gwarantowanego zwrotu.

Jeśli myślisz o zmianie smartfonu, i Twój wybór padł na jeden z ostatnich flagowców firmy Samsung, teraz jest ku temu dobry moment. W ramach akcji odkup, Samsung zapłaci za Twój stary smartfon nawet 3500 zł. Aby to było możliwe, należy wykonać kilka niezbyt skomplikowanych kroków.

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – najlepszy smartfon dla mnie (test)

Zobacz: Paradoks samsunga: tak nudny, że aż genialny

Jak skorzystać z promocji?

Na początek należy kupić jeden z promowanych przez Samsunga smartfonów (u partnera handlowego producenta, lista w regulaminie), a należy tego dokonać w dniach od 27 czerwca do 17 lipca 2022 roku. Nowy smartfon trzeba aktywować (najpóźniej do 24 lipca 2022 roku) oraz zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć w baner promocyjny i pobrać kod (do 31 lipca 2022 roku).

Promocja dotyczy zakupu następujących smartfonów Samsunga:

Następny krok to wycena starego smartfonu, co należy zrobić w ciągu 7 dni roboczych od zakupu nowego smartfonu firmy Samsung. Służy do tego specjalna strona programu Samsung Odkup. Wtedy przyda się kod pobrany w aplikacji Samsung Members, a także numer IMEI nowo zakupionego smartfonu. Pozostaje wysłać w ciągu 4 dni (od wypełnienia formularza zgłoszeniowego) stary smartfon do Foxway i poczekać na finalną wycenę (do 10 dni). Wypłatę odkupu powinniśmy otrzymać w ciągu 21 dni od zakończenia wyceny.

Dodatkowe informacje na temat promocji można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Fani będą zawiedzeni. W S23 nadal tego nie będzie

Zobacz: Pierwszy smartfon z Dimensity 9000+? Jest faworyt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis, Samsung

Źródło tekstu: Samsung