ARM prezentuje rdzenie Cortex-X3 oraz Cortex-A715

Firma ARM zaprezentowała nowe rdzenie procesorów ARMv9 drugiej generacji, modele Cortex-X3 oraz Cortex-A715. Pierwszy z nich zapewnia jeszcze wyższą wydajność niż poprzednik, natomiast drugi idzie w kierunku większej efektywności korzystania z energii.

Cortex-X3 oraz Cortex-A715 to nowe rdzenie procesorów ARMv9 drugiej generacji. Ich nowa konstrukcja ma zapewnić wzrost wydajności oraz efektywności, pozwalając stworzyć jeszcze mocniejsze konfiguracje sprzętowe.

Cortex-X3 – najwyższa wydajność

Cortex-X3 ma być nowym królem wydajności, która ma być o 25% wyższa niż w przypadku topowych smartfonów wykorzystujących rdzenie Cortex-X2. Taką liczbę otrzymano z uśrednienia wyników uzyskanych w testach Geekbench 5 oraz SPECint dla urządzeń z Androidem. W przypadku sprzętu z Windowsem, wzrost wydajności wyniósł aż 34% w stosunku do najwydajniejszych obecnie laptopów z procesorami ARM, pracującymi pod kontrolą systemu Microsoftu.

Wzrost wydajności, o którym mowa wyżej, dotyczy pojedynczego rdzenia.

Cortex-A715 – równowaga wydajności i efektywności

Drugi z zaprezentowanych rdzeni, Cortex-A715, okazał się o 20% bardziej energooszczędny niż Cortex-A710 przy tej samej wydajności. Z kolei przy wykorzystaniu tej samej energii, Cortex-A715 jest o 5% wydajniejszy od swojego poprzednika.

ARM nie pokazał następcy rdzenia Cortex-A510, ale nieco go ulepszył. W nowym wydaniu rdzeń ten jest o 5% bardziej energooszczędny od oryginału z 2021 roku.

SoC jako całość

ARM przerobił swój system DynamIQ Shared Unit, dzięki czemu można z jego pomocą zbudować nawet 12-rdzeniowy procesor z 16 MB pamięci podręcznej L3. Najpotężniejsze układy SoC mają zawierać 8 rdzeni Cortex-X3 i 4 rdzenie Cortex-A715. Energooszczędne rdzenie Cortex-A510 (lub podobne) nie są w takim przypadku przewidziane.

Obecne układy stosowane we flagowych układach SoC, czyli 1 + 3 + 4, będą nadal możliwe, podobnie jak konfiguracje 1 + 4 + 4 czy 2 + 2 + 4. Pozwoli to licencjobiorcom firmy ARM, takim jak Qualcomm, Samsung czy MediaTek zaprojektować układy dopasowane do potrzeb pod względem wydajności i efektywności energetycznej.

Źródło zdjęć: Shutterstock, ARM

Źródło tekstu: ARM