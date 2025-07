TP-Link wprowadził gigabitowy router LTE z obsługą dwóch kart SIM

TP-Link ER706WP-4G od to urządzenie zaprojektowane z myślą o zachowaniu ciągłości pracy w każdej sytuacji. Dzięki dwóm slotom na kartę nano SIM urządzenie zapewnia pełną redundancję – nawet w przypadku awarii głównego połączenia internetowego, router automatycznie przełącza się na a lternatywne źródło sygnału LTE.

Modem LTE Cat6 pozwala uzyskać dostęp do internetu 4G+ LTE , dzięki czemu zapewnia możliwość backupu sieci w przypadku awarii łącza głównego. Zdaniem producenta sprawdzi się niezawodnie w biurach, hotelach, placówkach edukacyjnych, magazynach czy halach produkcyjnych – wszędzie tam, gdzie sieć musi działać nieprzerwanie.

Router ER706WP-4G oferuje dwupasmowe Wi-Fi 6 w standardzie AX3000 , zapewniając przepustowość do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Zaawansowane technologie, takie jak HE160, OFDMA oraz 1024 QAM dodatkowo wzmacniają wydajność połączeń.

Router oferuje także zaawansowane funkcje zabezpieczeń modelu ER706WP-4G – takie jak firewall, obsługa VLAN, wiązanie adresów IP-MAC, ochrona przed atakami DoS czy obsługa do 100 połączeń LAN-to-LAN IPsec, 55 połączeń OpenVPN, do 50 połączeń L2TP oraz do 50 połączeń PPTP VPN.