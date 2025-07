Galaxy Z Flip7 oficjalnie. Nowy, lepszy klapkowiec i model dla fanów

Galaxy Z Flip7 jest cieńszy niż poprzednik – po złożeniu ma 13,7 mm (8% węższy), a po otwarciu – 6,5 mm (6% węższy). Telefon waży 188 g . Istotną zmianą konstrukcyjną jest to, że wyświetlacz na okładce zajmuje jej całą powierzchni ę, a dwa obiektywy aparatów umieszczone są bezpośrednio w ekranie, co nasuwa bardzo duże skojarzenie z klapkowymi telefonami Motoroli.

Zewnętrzny ekran Super AMOLED ma przekątną 4,1 cala i rozdzielczość 948 x 1048. Oferuje odświeżanie do 120 Hz. Na wyświetlaczu widoczny jest dodatkowy pasek Now Bar, dający szybki podgląd powiadomień, można też wyświetlać bieżące informacje, korzystając z funkcji Now Brief. W domyślnej opcji wciąż jednak nie można na zewnętrznym ekranie uruchamiać pełnych aplikacji Androida, a jedynie widżety. Tym razem jednak producent ułatwił trochę sprawę, dodając w opcjach skrót do opcjonalnego rozszerzenia Good Lock, które po zainstalowaniu rozwiązuje ten problem.