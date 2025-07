Czy Zuckerberg w końcu rozłoży Muska na łopatki? Robi się goraco

Zuckerberg rozłoży na łopatki Muska?

Jednym z elementów walki między nimi są platformy social media. Elon Musk od kilku lat jest właścicielem Twittera, któremu po przejęciu zmienił nazwę na X. Zuckerberg to oczywiście właściciel Facebooka, ale także mającej rywalizować z X, aplikacji Threads.

Jeszcze dwa lata temu, przed wejściem na rynek nowości Zuckerberga, Musk groził mu pozwem za skopiowanie jego aplikacji. Ostatecznie do sprawy sądowej nie doszło a Threads niedługo później pojawił się na rynku.

Teraz wszystko wskazuje na to, że należąca do Meta aplikacja jest na najlepszej drodze do pobicia X, a tym samym Zuckerberg może wreszcie utrzeć nosa Muskowi.