Media Expert znów zamiata. Markowy produkt kupisz dziś za pół ceny

Pikanterii dodaje fakt, że mowa tu o już i tak budżetowej konstrukcji. Promocja ta dotyczy słuchawek TWS BASEUS Bowie WM02 , które wyróżniają się głównie swoim etui. To ma przeźroczystą szybkę, dzięki której możemy łatwo sprawdzić, czy faktycznie obie słuchawki się w nim znajdują. Bądźmy jednak szczerzy: to jest głównie coś, co ma wyróżniać słuchawki wizualnie. Kolejnym plusem pudełeczka jest zapewnienie słuchawkom aż 20 dodatkowych godzin pracy .

BASEUS Bowie WM02

A co z samymi słuchawkami? No cóż, mamy tu do czynienia z typową konstrukcją do 100 zł. Grają one przyjemnie, chociaż nie ma co liczyć na audiofilskie doznania. W swoim budżecie typowy średniak. Tak się jednak składa, że dziś i tylko dziś, czyli 18 czerwca 2025 roku Media Expert sprzedaje te słuchawki w abstrakcyjne dobrej cenie 49 zł.