Action znów wyciąga asa z rękawa. Taki sprzęt szybko znika z półek

Po słuchawki do Action

W dniach od 18 do 24 czerwca, w sklepach sieci Action dostaniemy słuchawki renomowanej marki Fresh 'n Rebel w jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie niż normalnie. Słuchawki bezprzewodowe z redukcją szumów dostaniemy teraz za 75,95 złotych. To całkiem udana propozycja, która zaspokoi potrzeby melomanów oraz słuchaczy wszelkiego rodzaju podcastów. Każdy, kto jest fanem taniej elektroniki, także powinien wypróbować tego typu sprzęt. Lepszego momentu może nie być.

Słuchawki bezprzewodowe z redukcją szumów Fresh 'n Rebel

Model, będący obecnie na przecenie, nie uciska uszu, co szczególnie warto podkreślić. Gwarantuje każdemu posiadaczowi 30 godzin bezprzewodowego słuchania muzyki. Ale to nie koniec zalet - słuchawki mają także wbudowany mikrofon. Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne to możemy wybierać aż spośród trzech propozycji: słuchawki mają wersję czarną, kremową oraz szarą. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o design, to nie ma na co narzekać. Jest elegancko i trzeba przyznać, że całkiem luksusowo.