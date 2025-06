YouTube działa wolno? To nie wina Internetu, Google robi to specjalnie

Na Reddicie z dnia na dzień przybywa użytkowników, którzy nie są zadowoleni z tego, jak działa im YouTube. Serwis ma być bardzo powolny, mało responsywny i generalnie irytujący. Nie, nie jest to wina ich Internetu. YouTube robi im to specjalnie i w konkretnym celu.

YouTube celowo spowalnia

Jeden z użytkowników zwrócił uwagę na pewien szczegółów. W trakcie dłuższego ładowania filmu wyświetliło mu się małe powiadomienie o treści "Experiencing interruptions? Find out why" (ang. Doświadczasz przerw w działaniu? Dowiedz się dlaczego).

Kliknięcie powiadomienia powoduje przeniesienie do strony wsparcia Google, na której możemy przeczytać, że winne mogą być między innymi rozszerzenia do przeglądarki, a konkretnie blokery reklam.

Co więcej, gdy ci sami użytkownicy odinstalowani AdBlocka czy uBlocka, to problem nagle zniknął. Oczywiście można domniemywać, że rzeczywiście rozszerzenia coś tutaj mieszają, ale jednak bardziej prawdopodobne wydaje się inne wytłumaczenie, że to celowe działanie YouTube'a.