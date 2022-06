Samsung szykuje telefon, na który nikt nie czeka, ale jest potrzebny

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat smartfona Samsung Galaxy A23 5G.

Choć przez chwilę wydawało się≤ że popularyzacja 5G wśród smartfonów z niższych segmentów cenowych przebiega całkiem sprawnie, tak ostatnie miesiące nie dają w tym zakresie wielu powodów do optymizmu. Sporo popularnych urządzeń z obsługą nowego standardu łączności wyparowało ze sklepów, a ich następcy albo nie nadeszli, albo okazali się sporo drożsi. Wygląda jednak na to, że Samsung ma w zanadrzu rozwiązanie tego problemu.

Samsung Galaxy A23 5G znaleziony w bazie Geekbench

W bazie programu Geekbench znaleziono zupełnie nowy telefon koreańskiego producenta. Występuje on pod oznaczeniem SM-A236U i prawdopodobnie do sklepów trafi jako Samsung Galaxy A23 5G.

Na pokładzie nowego modelu znajdziemy układ Qualcomm Snapdragon 685 z obsługą łączności 5G. Ponadto telefon ma pracować pod kontrolą Androida 12 i posiadać 4 GB pamięci RAM.

Choć ma razie są to wyłącznie przypuszczenia, reszta specyfikacji prawdopodobnie będzie zbliżona do Samsunga Galaxy A23 w wersji LTE, który jest dostępny na rynku od kilku miesięcy. Jeśli tak, to możemy się spodziewać obecności m.in. wyświetlacza LCD o przekątnej 6,6" i odświeżaniu 90 Hz, aparatu o rozdzielczości 50 MP oraz akumulatora 5000 mAh.

Nie wiadomo jeszcze kiedy Samsung Galaxy A23 5G zostanie zaprezentowany. Trzymamy jednak kciuki, by miało to miejsce niebawem, a sam telefon był dostępny w rozsądnej cenie. Niedrogich smartfonów z 5G nigdy za dużo.

