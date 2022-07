Samsung chwali się pierwszą dostawą układów 3 nm

Samsung może się chwalić. Pierwszy transport najnowocześniejszych układów 3 nm opuścił fabrykę.

Samsung po koniec czerwca z dumą ogłosił start produkcji układów w technologii 3 nm. Koreańczycy robią co w ich mocy, żeby pokonać TSMC. To bowiem firma z Xinzhu w Republice Chińskiej jest głównym rywalem Samsunga na rynku.

Samsung świetuje pierwszy transport układów 3 nm

Obecnie większy jest TSMC, jednak Samsung może się pochwalić większą liczbą zamówień w najbardziej wysokomarżowych obszarach. Pod koniec roku TSMC powinien jednak odrobić stratę w tym segmencie. Samsung robi zatem co może, by do tego nie doprowadzić. Temu służył szybki start produkcji. Nawet jeśli głównie prototypowy. Teraz doszło do pierwszego transportu gotowych układów

Pierwszy transport układów przywitała cala śmietanka Samsunga i władz Korei Południowej. Samsung przy okazji potwierdził plany otworzenia produkcji również w fabryce w Pyongtaek. Do tej pory miała ona miejsce jedynie w fabryce w Hwaseong, która właśnie zajmuje się bardziej eksperymentalnymi wyrobami Koreańczyków.

Samsung zamierza udoskonalić układy 3 nm, zanim w ostatnim kwartale 2022 za podobną produkcję zabierze się konkurencyjny TSMC.

Zobacz: Nie tylko Flip, Samsung Galaxy Z Fold4 też będzie droższy

Zobacz: Nowy tani Samsung pojawia się w Geekbench

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: samsung

Źródło tekstu: samsung, gizmochina