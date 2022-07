Nowy tani Samsung pojawia się w Geekbench

Samsung szykuje kolejny tani smartfon. Telefon Samsung Galaxy M04 już teraz przeszedł testy Geekbench.

Samsung fotel lidera na rynku smartfonów zawdzięcza swojej bardzo szerokiej ofercie telefonów z niskiej i średniej półki cenowej. W zeszłym tygodniu certyfikację w Tajlandii przeszedł smartfon Samsung Galaxy A04. Teraz nadszedł czas na jego odpowiednik z rodziny M.

Samsung Galaxy M04 już przeszedł testy

Samsung Galaxy M04 nie pojawiał się wcześniej w żadnych przeciekach. W końcu nawet nigdy nie było modelu M03. Kiedy już on zadebiutował, to jak widać od razu z grubej rury. Od razu po testach w bazie benchmarków Geekbench. Nowy budżetowiec przeszedł testy w dość starej wersji benchmarku - 4.4.0. To tłumaczy dziwnie wysokie wyniki osiągnięte przez nadchodzący model.

Nowy model zdobył 861 punktów w teście jednego rdzenia oraz 4233 punkty w teście wielu rdzeni. Dowiedzieliśmy się też, że nowy smartfon będzie miał układ MediaTek Helio P35. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, to jeden z najpopularniejszych wyborów w tej półce cenowej. Będą mu towarzyszyły 3 GB RAM.

Na pewno do momentu oficjalnej premiery dowiemy się jeszcze kilku innych szczegółów na temat nowego Samsunga. Testy w Geekbench sugerują, ze debiut już niedługo.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip4 będzie droższy od poprzednika

Zobacz: Samsung Galaxy S22 FE anulowany z powodu Galaxy S22 Ultra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: samsung (m02)