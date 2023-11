Najszybszy Internet 5G wciąż jest w Plusie. Tak było w październiku

Poznaliśmy październikowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce, przygotowany przez serwis RFBenchmark. 5G w minionym miesiącu było najszybsze w Plusie, natomiast w LTE najszybszy był T-Mobile.

RFBenchmark opublikował październikowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Powstał on na podstawie 629432 pomiarów, z czego:

97802 testów dotyczyło technologii 5G (15,54%),

488816 testów wykonano w technologii LTE (4G, 77,66%).

Najwięcej testów, jak zwykle, wykonali klienci Orange Polska (33,1%), a najmniej klienci T-Mobile Polska (16,5%).

RFBenchmark październik 2023: liczba testów z podziałem na sieci komórkowe

Internet mobilny 5G

Aukcja 5G została już rozstrzygnięta, jednak minie jeszcze trochę czasu, zanim operatorzy zaczną ich używać, oferując usługi 5G o wyższej przepustowości. Do tego czasu najwyższą prędkość będzie oferował Plus, który wykorzystuje do tego dedykowane pasmo z zakresu 2600 MHz. Potwierdza to najnowszy ranking serwisu RFBenchmark, zgodnie z którym klienci zielonego operatora pobierali w październiku dane ze średnią szybkością 138,3 Mb/s. Wysyłanie danych z kolei było najszybsze w Play (36,2 Mb/s). Fioletowi mieli również najkrótszy PING (28,9 ms).

5G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Plus 138,3 Mb/s 28,6 Mb/s 29,2 ms 24958 T-Mobile 54,0 Mb/s 34,4 Mb/s 29,7 ms 18599 Orange 49,3 Mb/s 32,5 Mb/s 32,4 ms 23678 Play 49,0 Mb/s 36,2 Mb/s 28,9 ms 30567



Internet mobilny LTE

W kategorii szybkość pobierania danych w sieciach LTE w październiku wygrał T-Mobile (41,3 Mb/s). Play z kolei pokonał konkurentów w szybkości wysyłania danych i PING-u (odpowiednio 22,3 Mb/s i 29,8 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 41,3 Mb/s 19,3 Mb/s 33,8 ms 78955 Play 38,8 Mb/s 22,3 Mb/s 29,8 ms 160016 Orange 35,8 Mb/s 18,8 Mb/s 30,8 ms 172396 Plus 32,5 Mb/s 16,8 Mb/s 39,2 ms 77449



Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: RFBenchmark