T-Mobile ma worek świątecznych prezentów o wartości nawet 2499 zł

W świąteczny czas dobrze jest być w kontakcie z bliskimi i dzielić się z nimi tym, co najlepsze. O odpowiednią łączność zadbać może T-Mobile, który przygotował worek prezentów pod choinkę o łącznej wartości nawet 2499 zł.

Świąteczne duety w T-Mobile

Każdy przenoszący, przedłużający umowę lub kupujący przynajmniej jeden abonament komórkowy w T-Mobile w taryfie „M Nielimitowana” (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i nielimitowanym Internetem z prędkością do 30 Mb/s) lub „L Nielimitowana” (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i Internetem bez limitu danych i prędkości) wraz z jednym z poniżej wymienionych smartfonów, otrzyma drugi smartfon w prezencie.

W świątecznej ofercie magentowego operatora na klientów czekają następujące zestawy z telefonami w technologii 5G:

Dodatkowym prezentem dla klientów przenoszących numer do magentowej sieci i wybierając taryfę „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” jest trzymiesięczny okres z abonamentem komórkowym za 0 zł.

Zobacz: T-Mobile po 3Q2023: jeszcze więcej klientów i wyższe przychody

Zobacz: T-Mobile zbiera stare telefony w szczytnym celu. Możesz im pomóc

Nawet 2 lata abonamentu za darmo i smartfon w prezencie

W T-Mobile im więcej podpisanych umów, tym więcej darmowych miesięcy na wybrane usługi. Przenosząc lub podpisując cztery nowe umowy na abonament komórkowy z nielimitowanym Internetem w taryfie „M Nielimitowana", czwarty abonament klient otrzyma na 2 lata w prezencie. Wybierający opcję z trzema numerami, otrzymają trzeci abonament na 18 miesięcy za 0 zł. Z kolei ci, którzy zdecydują się na dwa abonamenty w taryfach nielimitowanych, drugi abonament otrzymają w prezencie na 12 miesięcy.

Podobnie promocja działa w przypadku wyboru oferty „L Nielimitowana”. Różnica polega na tym, że w okresie promocyjnym, wynikającym z liczby zawartych umów, opłata za abonament komórkowy wyniesie 20 zł miesięcznie.

Dla tych, którzy oprócz przeniesienia bądź dokupienia kilku abonamentów zdecydują się powiększyć zestaw prezentowy o smartfon, T-Mobile oferuje drugi super smartfon o wartości nawet 1299 zł w prezencie. Klienci magentowego operatora mogą wybierać spośród następujących zestawów:

Święta z Magenta Dom i nowymi kanałami w MagentaTV

Grudniowe święta to także czas, który chętnie spędzamy w domowym zaciszu w gronie najbliższych. Dobrze więc zadbać o to, by nasz dom połączony był z najlepszą rozrywką – tak, by wspólny czas mijał nam na świetnej zabawie. W ofercie świątecznej T-Mobile znajdziemy propozycję dla tych, którzy do abonamentów komórkowych chcieliby dobrać sobie pakiet usług dla domu nawet przez 2 lata w prezencie – ofertę Magenta Dom. W skład tej oferty wchodzą abonament komórkowy z nielimitowanym Internetem w smartfonie, szybki światłowód oraz telewizja z 159 kanałami, wśród których nie zabrakło nowych stacji, takich jak: kanały z grupy Viasat, TVP HD i TVP Seriale, ale również dwa kanały w jakości 4K, których w ofercie MagentaTV jest już sześć. Tym razem dołączają: Museum 4K oraz MyZen 4K.

Aby zyskać telewizję oraz Internet światłowodowy przez 2 lata za 0 zł, należy przenieść lub kupić w T-Mobile 3 abonamenty w taryfie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”.

Osoby, które zdecydują się przenieść lub dokupić dwa abonamenty komórkowe w taryfach „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” i dobrać do tego usługi dla domu, telewizję pakiet TV S oraz światłowód 300 Mb/s otrzymają na 18 miesięcy za darmo. Z kolei przenosząc jeden numer do T-Mobile lub kupując abonament w taryfie „M Nielimitowana” bądź „L Nielimitowana”, klienci mogą liczyć na telewizję pakiet TV S oraz Internet światłowodowy 300 Mb/s przez 12 miesięcy za darmo.

Wybierając abonament komórkowy ze smartfonem i pakietem usług dla domu Magenta Dom, klienci drugi smartfon otrzymają w prezencie. Dodatkowo, w ramach oferty świątecznej Magent Dom, T-Mobile przygotował dla klientów 700 zł zniżki na 55” telewizor Philips (55PUS8818/12), który ma ekran 55” o rozdzielczości 4K, szybką matrycę 120 Hz oraz unikalne podświetlenie Ambilight. Cena ze świątecznym rabatem wynosi 3599 zł (cena regularna: 4299 zł).

Więcej informacji na temat świątecznej oferty T-Mobile można znaleźć pod tym adresem.

Zobacz: W Plusie i Plushu startują Black Weeks. Można trochę zaoszczędzić

Zobacz: Play: światłowód i telewizja na rok w prezencie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile