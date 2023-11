Play: światłowód i telewizja na rok w prezencie

Również i Play, podobnie jak inni operatorzy, startuje z promocją z okazji zbliżających się Świąt. Operator kusi ofertami na światłowód i telewizję.

Operatorzy Orange i Plus ogłosili już swoje promocje szykowane z myślą o Bożym Narodzeniu, a teraz dołączył do nich Play. Okazje dotyczą fioletowej telewizji z ofertą do 172 kanałów oraz światłowodu o prędkości nawet do 5 Gb/s.

Fioletowy światłowód i telewizja na rok w prezencie

Każdy, kto zdecyduje się na pakiet składający się ze światłowodu do 5 Gb/s oraz Telewizji MAX Premium oferującej do 172 kanałów (w tym Cinemax oraz ELEVEN SPORTS) otrzyma te usługi aż na rok w prezencie. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące.

Po 12 darmowych miesiącach miesięczna opłata wyniesie 155 zł po rabatach dla klientów Play, którzy mają w tej sieci abonament komórkowy. Nowi klienci bez usług u operatora zapłacą 195 zł. Trzeba też doliczyć opłatę instalacyjną w wysokości 50 zł.

Play oferuje w promocji też inne warianty łączące światłowód i telewizję. W najtańszym wariancie można wybrać internet 600 Mb/s i telewizję ze 172 kanałami – pierwszy rok za 0 zł, później 12 miesięcy za 105 zł z rabatami dla klientów Play oraz 145 zł bez rabatów. W Wariancie 1 Gb/s na takich samych warunkach opłaty wynoszą po darmowym okresie 125 zł z rabatami oraz 165 zł bez rabatów. Są też osobne oferty na światłowód z pakietem Telewizja na Start albo samą telewizję – w tym przypadku operator proponuje 6 lub 12 miesięcy gratis.

Klienci, którzy zdecydują się na Telewizję MAX Premium, otrzymają do dyspozycji dekoder PLAY BOX TV z obsługą 4K, HDR oraz Dolby Vision. Urządzenie wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami, a dzięki platformie Android TV daje dostęp do tysięcy aplikacji.

Play oferuje swoim klientom szybki dostęp do internetu do 5 Gb/s w wybranych lokalizacjach. Operator zapewnia takie parametry na własnej infrastrukturze, dodatkowo udostępnia router PLAY BOX NET obsługujący Wi-Fi 6.

Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, telefonicznie oraz na stronie https://www.play.pl/oferta/play-internet-tv.

