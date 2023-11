T-Mobile po 3Q2023: jeszcze więcej klientów i wyższe przychody

W trzecim kwartale 2023 roku T-Mobile Polska pozyskał niemal ćwierć miliona klientów usług mobilnych oraz zwiększył bazę klientów usług telewizyjnych i Internetu światłowodowego. To pozytywnie wpłynęło na przychody, które były o 6,6% wyższe niż rok wcześniej.

Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku baza klientów T‑Mobile Polska zwiększyła się o 224 tysiące osób w porównaniu do sytuacji sprzed roku i osiągnęła 12,55 miliona. Mimo kontynuacji procesu wyłączania nieaktywnych kart oferowanych uchodźcom z Ukrainy, zwiększone zainteresowanie ofertą przedpłaconą zaowocowało wzrostem bazy klientów prepaid o 85 tysięcy w porównaniu do trzeciego kwartału. Baza klientów kontraktowych wzrosła równocześnie o 139 tysięcy.

W połączeniu ze zwiększeniem sprzedaży usług konwergentnych (FTTH, TV i Voice), a także biznesowych (zwłaszcza ICT), wpłynęło to na wzrost całkowitych przychodów o 3,2%, do kwoty 1,78 mld zł, w tym zwiększenie przychodów z usług mobilnych o 6,6%, pomimo utraty części przychodów wynikających z kontynuacji regulacji stawek MTR. W rezultacie T‑Mobile utrzymał pozytywne trendy z ostatnich miesięcy pierwszego półrocza oraz zwiększył dynamikę wzrostu i odnotował zysk EBITDA AL w wysokości 465 mln zł, co stanowi wzrost o 1,6% rok do roku.

Filarami naszej strategii rynkowej, obok odpowiedzialności wobec otoczenia i oferowania klientom najlepszej możliwej technologii jest troska o doświadczenia klientów i tworzenie oferty odpowiadającej na ich realne potrzeby. Zwiększenie dynamiki wzrostu w trzecim kwartale, a szczególnie zwiększenie popularności prostych i kompletnych, konwergnetnych pakietów usług dla domu pokazuje, że ci doceniają nasze podejście. Nieustannie dbamy też o ciągły rozwój naszej oferty. Aby uczynić nasze portfolio produktowe jeszcze bardziej atrakcyjnym, wprowadziliśmy markę Red Bull Mobile, która skutecznie przyciąga zwłaszcza młodszych, najbardziej wymagających odbiorców, oferując im innowacyjne, w pełni cyfrowe podejście. Oddaliśmy także do ich dyspozycji wyjątkowe doświadczenia i nagrody Magenta Moments. Dbamy też, aby usługi T‑Mobile były jeszcze szerzej dostępne. Sfinalizowaliśmy umowę hurtowego dostępu FTTH z jednym z największych dostawców w kraju, Vectrą oraz prowadziliśmy przygotowania do uruchomienia sieci 5G w paśmie C.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes Zarządu T‑Mobile Polska

W miesiącach lipiec – wrzesień 2023 roku koszty energii elektrycznej stanowiły w dalszym ciągu znaczące obciążenie dla magentowej firmy, i to pomimo wyhamowania tempa wzrostu cen oraz funkcjonowania farm fotowoltaicznych, zbudowanych w ramach umowy vPPA. Operator kontynuował jednak inwestycje w ogólnopolską sieć światłowodową opartą na łączach 400G, sieć łączącą stacje bazowe, a także wymianę komponentów sieci mobilnej, związane z planami uruchomienia sieci 5G na nowo pozyskanych w aukcji częstotliwościach. Sfinalizowano także uruchomienie T Hub, jednostki koncentrującej się na dostarczaniu usług IT na rzecz spółek Grupy Deutsche Telekom.

Fakt, że w trzecim kwartale nie tylko odnotowaliśmy wzrost, mimo wciąż znacznych obciążeń kosztowych i negatywnego wpływu regulacji stawek MTR, ale zwiększyliśmy jego tempo to sygnał, że nasza strategia działa zgodnie z założeniami. Jej podstawą jest gotowość do działania nawet w bardziej wymagającym otoczeniu i przede wszystkim: możliwość ciągłych inwestycji w jakość usług i stały rozwój oferty. Fakt, że przy dużej presji kosztowej udaje nam realizować znaczące projekty inwestycyjne i stale poprawiać wynik EBITDA, pokazuje, że jesteśmy gotowi do realizacji naszej obietnicy wzrostu.

– powiedział Juraj Andras, CFO T‑Mobile Polska

Klienci wybierają usługi konwergentne

W sierpniu T-Mobile Polska rozszerzył swoje portfolio o kolejną generację urządzeń 5G na każdą kieszeń: T Phone, T Phone Pro 5G oraz T Tablet. Sprzedaż tych urządzeń od momentu premiery to ponad 5% ogółu sprzedaży smartfonów i tabletów u magentowego operatora.

Pod koniec września spółka rozpoczęła strategiczną współpracę z Red Bull MOBILE. Jej efektem jest w pełni cyfrowa subskrypcyjna, którą aktywować można w telefonie, dzięki eSIM, a do zarządzania kontem wystarczy aplikacja.

Co więcej, oferta ta dostarcza nie tylko najlepszą technologię od T‑Mobile, ale także zapewnia wyjątkowe doświadczenia, dzięki dostępowi do atrakcji ze świata Red Bulla, w którym na klientów czekają wspaniałe nagrody, konkursy i bilety na niezapomniane wydarzenia.

– chwali się T-Mobile

Operator stawia także na rozwój usług konwergentnych. Po raz kolejny T‑Mobile zwiększył liczbę kanałów w usłudze MagentaTV, jednocześnie zapewniając dostęp do prawie 1000 propozycji w ramach biblioteki VOD. Trzeci kwartał to także wyraźmy wzrost sprzedaży usług światłowodowych oraz pakietów usług ze światłowodem, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czego efektem było znaczące zwiększenie liczby klientów konwergentnych w T‑Mobile.

Partner w cyfryzacji biznesu

W 3Q2023 T‑Mobile skutecznie zachęcał klientów biznesowych do skorzystania z oferty MagentaBIZNES z nielimitowanym Internetem i rozmowami. Nowi klienci mogą skorzystać z promocji, w ramach której 12 miesięcy otrzymują bez opłat w taryfach M, L i VIP. Promocję wspiera szeroka kampania, w której kolejny raz wystąpili obecni klienci, korzystający na co dzień z oferty T‑Mobile w swoim biznesie. Z kolei w segmencie największych klientów korporacyjnych widoczna jest duża dynamika wzrostu usług ICT. W tym czasie spółka T-Systems otrzymała wyróżnienie jako partner firmy SAP, co jest odzwierciedleniem koncentracji T-Systems na strategii dostarczania produktów cloudowych SAP.

T‑Mobile Polska pozyskał dwa znaczące kontrakty na obsługę klientów z obszaru administracji publicznej: na świadczenie usług transmisji danych i centralnego dostępu do sieci Internet na rzecz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także dla Ministerstwa Finansów na zaprojektowanie, zestawienie, uruchomienie i udostępnianie łączy dostępowych w ponad 200 lokalizacjach, z możliwością rozszerzenia do 400.

Najlepsza technologia

T-Mobile kontynuował rozwój infrastruktury transmisyjnej z myślą o uruchomieniu sieci 5G na C-band i zwiększonym zapotrzebowaniem na szybką transmisję danych, które się z tym wiąże. Konsekwentnie realizował projekt podłączania stacji bazowych światłowodem, w efekcie czego już niemal 55% stacji własnych podłączonych jest tego typu łączem, oferującym praktycznie nieograniczone możliwości transmisyjne. Co więcej, kolejne 20% stacji własnych podłączone są łączami radioliniowymi z prędkością powyżej 3 Gb/s. Konsekwentna realizacja tych inwestycji pozwoli T‑Mobile uruchomić sieć 5G niezwłocznie po uzyskaniu pozwoleń radiowych na wykorzystanie pozyskanych w procesie aukcyjnym częstotliwości 3.x GHz. Operator rozwijał także zasięg działającej już w tej chwili sieci 5G w technologii DSS. W tej chwili już ponad 50% stacji bazowych, dostępnych dla klientów operatora, wspiera to rozwiązanie. T‑Mobile kontynuował także proces modernizacji Data Center w odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie klientów usługami tego typu.

Odpowiedzialność społeczna w centrum uwagi

Przyjęta przez T‑Mobile strategia ESG stawia przed spółką ambitne cele, koncentrując się przy tym na czterech podstawowych obszarach: klimacie, cyrkularności, włączeniu cyfrowym i różnorodności. Magentowy operator analizuje wpływ swoich aktywności na otoczenie, a wnioski regularnie publikuje w raportach zrównoważonego rozwoju. Najnowszy, czwarty już raport, swoją premierę miał w ostatnim kwartale.

W trzecim kwartale 2023 roku T‑Mobile Polska postawił na naturę. Klienci sieci, którzy swój stary telefon przynieśli do jednego z salonów operatora, mogli skorzystać ze specjalnej zniżki na nowy, dowolny model smartfonu. Operator ponownie został parterem akcji Sprzątanie Świata i zainaugurował kolejną edycję konkursu „Planeta ma znaczenie” dla szkół i przedszkoli, w którym najbardziej aktywne placówki mają szanse na atrakcyjne nagrody. To tylko kilka przykładów działań wspierających obszar cyrkularności i zbieranie starych telefonów.

T-Mobile dąży do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z technologii, dbając o edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa czy popularyzację wiedzy dotyczącej odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych rozwiązań. Dlatego we wrześniu ogłosił realizację drugiej odsłony projektu edukacyjnego „Pewni w sieci”. W tym roku otrzymał on patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln 1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln 2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln 3Q21 7,748 mln 3,677 mln 11,425 mln 4Q21 7,827 mln 3,715 mln 11,542 mln 1Q22 7,866 mln 3,979 mln 11,845 mln 2Q22 7,932 mln 4,175 mln 12,107 mln 3Q22 7,993 mln 4,328 mln 12,321 mln 4Q22 8,052 mln 4,460 mln 12,512 mln 1Q23 8,069 mln 4,485 mln 12,553 mln 2Q23 8,092 mln 4,368 mln 12,460 mln 3Q23 8,132 mln 4,413 mln 12,545 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 593 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 525 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 587 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%* 1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9% 2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7% 3Q21 1,611 mld zł -/456 mln zł -/28,3% 4Q21 1,775 mld zł* -/505 mln zł* -/28,5%* 1Q22 1,580 mld zł -/452 mln zł -/28,6% 2Q22 1,621 mld zł -/465 mln zł -/28,1% 3Q22 1,667 mld zł -/458 mln zł -/27,5% 4Q22 1,753 mld zł* -/397 mln zł* -/22,6% 1Q23 1,718 mld zł -/439 mln zł -/25,6% 2Q23 1,660 mld zł -/466 mln zł -//28,1% 3Q23 1,777 mld zł -/465 mln zł -/26,2%

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

