Kto ma najszybszy internet w Polsce? Tak było w październiku

Speedtest.pl podał najnowsze, październikowe wyniki pomiarów szybkości internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce. Zaskoczeń nie ma, choć w porównaniu do września da się zauważyć jedną zmianę miejsc na podium.

W październiku 2023 r. użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,8 mln pomiarów, w tym 946 tys. w aplikacjach mobilnych.

Internet mobilny

Ranking w tej kategorii powstał na podstawie pomiarów dla operatorów mobilnych w ramach połączeń 3G, 4G i 5G. Dzięki wliczeniu najnowszego standardu sieci po raz kolejny zwycięzcą został Plus ze średnim pobieraniem 50,9 Mb/s. Na drugiej pozycji uplasował się T-Mobile, zapewniający średnią prędkość 46,8 Mb/s, na trzecim miejscu znalazł się Play z rezultatem 43,1 Mb/s, a ranking zamyka Orange z pobieraniem na poziomie 42,6 Mb/s. W porównaniu do września kolejność operatorów w rankingu nie zmieniła się.

Pod względem wysyłania danych najlepiej wypadł Play z prędkością 13,6 Mb/s, a najniższym opóźnieniem może pochwalić się T-Mobile – 27 ms.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Plus 50,9 11,5 36 65 tys. 2 T-Mobile 46,8 13,1 27 61 tys. 3 Play 43,1 13,6 29 103 tys. 4 Orange 42,6 12,2 29 68 tys.



Internet 5G

W pomiarach tylko 5G również triumfuje Plus tak jak w poprzednich miesiącach. Zielony operator daje dostęp do sieci 5G ze średnią prędkością pobierania 130,7 Mb/s. Pozostali operatorzy mają znacznie słabsze wyniki. Na drugą pozycję z trzeciej wskoczył Orange z rezultatem 70,6 Mb/s, wymieniając się miejscami z Playem, który osiąga średnio 70,2 Mb/s. Najgorzej wypadł T-Mobile z wynikiem o połowę słabszym niż Plus – 65,2 Mb/s.

Użytkownicy sieci Play mogli najszybciej wysyłać dane w 5G – z prędkością 27,3 Mb/s. Najniższy ping odnotowali użytkownicy Play i T-Mobile ex aequo – 26 ms.

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Plus 130,7 20,7 28 10 tys. 2 Orange 70,6 26,5 27 5 tys. 3 Play 70,2 27,3 26 8 tys. 4 T-Mobile 65,2 25,3 26 6 tys.



Internet domowy

Ranking internetu domowego powstał na podstawie pomiarów w sieciach operatorów stacjonarnych oraz mobilnych w połączeniach przez router lub modem USB. Triumfatorem w tej kategorii ponownie jest T-Mobile Stacjonarny z prędkością pobierania 245,1 Mb/s. Na podium znalazły się też INEA (237,4 M/s) oraz Vectra (230,6 Mb/s). Najszybsze wysyłanie danych oferowała jak zawsze INEA (220,5 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 T-Mobile Stacjonarny 245,1 115,8 13 60 tys. 2 INEA 237,4 220,5 10 87 tys. 3 Vectra 230,6 49,2 16 177 tys. 4 Play Stacjonarny 221,0 45,8 16 263 tys. 5 Orange 202,7 65,1 16 414 tys. 6 Toya 192,5 37,9 10 35 tys. 7 Netia 168,3 75,7 19 138 tys. 8 Multimedia 166,1 38,8 19 56 tys. 9 Exatel 110,7 51,5 13 15 tys. 10 T-Mobile 32,4 14,8 31 246 tys. 11 Play Mobile 32,0 16,8 32 176 tys. 12 Plus 30,2 11,3 39 155 tys. 13 Orange Mobile 23,9 10,8 32 127 tys.



Internet światłowodowy FTTH

Ostatnia kategoria obejmuje wyniki uzyskane na podstawie pomiarów dla operatorów światłowodowych FTTH. Podobnie jak miesiąc temu triumfuje Orange ze średnią prędkością pobierania 281,4 Mb/s, co jest wynikiem lepszym o około 10 Mb/s niż miesiąc wcześniej. Drugie miejsce należy do operatora INEA (255,8 Mb/s), a trzecie do T-Mobile Stacjonarny (245,1 Mb/s). Pod względem szybkości wysyłania niezmiennie prowadzi INEA (250,2 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy 1 Orange 281,4 86,8 9 254 tys. 2 INEA 255,8 250,2 9 54 tys. 3 T-Mobile Stacjonarny 245,1 115,8 13 60 tys. 4 Netia 233,2 104,1 15 61 tys. 5 Play Światłowód 219,7 100,6 13 54 tys. 6 Toya 191,2 39,8 7 6 tys.



