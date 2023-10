Polski Internet na tle świata. Wiemy, gdzie jest najszybciej

Firma Ookla (Speedtest.net) opublikowała wrześniowy Speedtest Global Index. Polska powoli pnie się w górę, jednak do liderów szybkości wciąż jest nam daleko.

Internet mobilny

Wrzesień przyniósł dalsze przyspieszenie Internetu mobilnego na świecie. Mediana (wartość środkowa) dla pobierania danych wyniosła 47,82 Mb/s (+4,63 Mb/s miesiąc do miesiąca), a dla wysyłania 10,87 Mb/s (+0,65 Mb/s). Lepszy był też ping, skracając się do 27 ms. Państwa, w których można było korzystać z najszybszego pobierania danych w sieciach mobilnych, to ponownie Zjednoczone Emiraty Arabskie (211,58 Mb/s), a także Katar (187,55 Mb/s) i Chiny (167,98 Mb/s). Najszybszy Internet mobilny w Europie jest w Norwegii (143,44 Mb/s), która zajęła 6. miejsce w ogólnoświatowym zestawieniu.

Polska zajęła w tym rankingu 52. miejsce (awans o 3 miejsca od sierpnia 2023 roku) z pobieraniem danych na poziomie 47,00 Mb/s oraz ich wysyłaniem z prędkością 9,99 Mb/s. W trzecim kwartale 2023 roku dostawcą najszybszego Internetu mobilnego w Polsce był T-Mobile (50,31 Mb/s), a najwolniejszy Internet był znowu w Play (37,59 Mb/s).

Operator Pobieranie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Wynik spójności* T-Mobile 50,31 Mb/s 44 ms 86,8% Plus 47,77 Mb/s 45 ms 77,7% Orange 43,46 Mb/s 44 ms 84,8% Play 37,59 Mb/s 44 ms 79,5%

*) Procent wyników z pobieraniem danych z szybkością co najmniej 5 Mb/s i ich wysyłaniem z prędkością co najmniej 1 Mb/s.

Wśród największych miast w Polsce, tym z najszybszym Internetem mobilnym była w miesiącach lipiec-wrzesień 2023 roku znowu Łódź (52,92 Mb/s). Na podium znalazł się jeszcze Poznań (50,51 Mb/s) oraz Kraków (49,38 Mb/s). Warszawa przez kwartał spadła z 3. miejsca na piąte (ostatnie).

Miasto Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Łódź 52,92 Mb/s 13,01 Mb/s 39 ms Poznań 50,51 Mb/s 11,00 Mb/s 40 ms Kraków 49,38 Mb/s 11,73 Mb/s 44 ms Wrocław 48,69 Mb/s 11,33 Mb/s 45 ms Warszawa 48,50 Mb/s 12,93 Mb/s 36 ms



W minionym kwartale smartfonem z najszybszym Internetem mobilnym w Polsce okazał się być Samsung Galaxy S23 (71,89 Mb/s). Apple za to pozostał najszybszy wśród producentów (52,40 Mb/s). Najszybszym modemem był Snapdragon 8 Gen 2 (71,16 Mb/s)

Producent Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Apple 52,40 Mb/s 9,96 Mb/s 46 ms Samsung 46,78 Mb/s 9,32 Mb/s 43 ms Realme 34,94 Mb/s 10,45 Mb/s 43 ms Xiaomi 33,40 Mb/s 8,57 Mb/s 44 ms Huawei 27,25 Mb/s 6,74 Mb/s 41 ms

Modem Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 71,16 Mb/s 14,38 Mb/s 43 ms Qualcomm Snapdragon X65 5G 69,58 Mb/s 13,82 Mb/s 44 ms Qualcomm Snapdragon X60 5G 63,43 Mb/s 11,50 Mb/s 45 ms Samsung Exynos 1380 63,36 Mb/s 15,03 Mb/s 41 ms Google Tensor G2 61,02 Mb/s 14,03 Mb/s 40 ms



Szybkość 5G w Polsce

5G w Polsce wciąż bez niespodzianek. Na prowadzeniu pod względem szybkości pobierania danych pozostał Plus (146,01 Mb/s). Sytuacja może się wkrótce zmienić z powodu zakończonej w tym tygodniu aukcji 5G.

Zobacz: To koniec aukcji 5G. Rezerwacje na początku grudnia

Operator Pobieranie danych (mediana) Plus 146,01 Mb/s Orange 66,84 Mb/s T-Mobile 65,68 Mb/s Play 55,84 Mb/s



Internet stacjonarny

We wrześniu 2023 roku mediana szybkości Internetu stacjonarnego na świecie osiągnęła 85,31 Mb/s dla pobierania danych (+2,55 Mb/s miesiąc do miesiąca) i 39,16 Mb/s dla ich wysyłania (+1,63 Mb/s). Ping miał wartość 9 ms (bez zmian). Z najszybszego Internetu stacjonarnego w ubiegłym miesiącu korzystali mieszkańcy Hongkongu (265,17 Mb/s), Singapuru (259,11 Mb/s) oraz Chile (246,39 Mb/s).

Polska zajęła 31. miejsce, co oznacza awans o 1 pozycję w stosunku do sierpnia. Mediana szybkości pobierania danych w sieciach stacjonarnych wyniosła w naszym kraju 124,96 Mb/s, przy 41,31 Mb/s dla ich wysyłania i pingu o wartości 9 ms.

W trzecim kwartale 2023 roku pierwsza piątka z 2Q2023 utrzymała swoją kolejność, jednak spółki Inea oraz Netia zostały rozdzielone przez T-Mobile. Najszybsze ponownie było UPC (228,57 Mb/s), które zostało kupione przez Play.

Operator Pobieranie danych (mediana) Multi-Server Latency (mediana) Wynik spójności* UPC 228,57 Mb/s 19 ms 89,5% Vectra 200,77 Mb/s 28 ms 89,3% Inea 184,22 Mb/s 15 ms 88,8% T-Mobile 162,13 Mb/s 18 ms 83,6% Netia 98,89 Mb/s 16 ms 76,4% Orange 93,45 Mb/s 20 ms 72,4%

*) Procent wyników z pobieraniem danych z szybkością co najmniej 25 Mb/s i ich wysyłaniem z prędkością co najmniej 3 Mb/s.

Biorąc pod uwagę 5 największych miast w Polsce, w trzecim kwartale 2023 rok największą szybkość pobierania osiągnięto ponownie we Wrocławiu (163,04 Mb/s). Na końcu stawki zaszła zmiana kolejności – Łódź wyprzedziła Warszawę, spychając ją na ostatnie miejsce.

Miasto Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Multi-Serwer Latency (mediana) Wrocław 163,04 Mb/s 51,46 Mb/s 23 ms Poznań 158,69 Mb/s 63,17 Mb/s 17 ms Kraków 150,10 Mb/s 40,15 Mb/s 18 ms Łódź 133,11 Mb/s 40,35 Mb/s 15 ms Warszawa 129,76 Mb/s 39,43 Mb/s 14 ms



Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Speedtest.net