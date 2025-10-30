Wiadomości

Nowe pakiety roamingowe. W abonamencie i na kartę

Plus wprowadził nowe pakiety roamingowe dla klientów abonamentowych i użytkowników ofert na kartę. Do usług operatora dołączyły również pakiet Bezpieczna Podróż oraz rozszerzony wariant usługi Serwis Urządzenia.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
10:31
3
Nowe pakiety roamingowe w Plusie zostały opracowane z myślą o klientach podróżujących zarówno po Europie, jak i w dalsze zakątki świata. Zakres dostępnych pakietów obejmuje:

  • Pakiet Europa i Turcja (abonament i oferty na kartę) z paczką 2 GB (50 zł) oraz 5 GB (100 zł).
  • Pakiet Europa i Turcja 24h (oferty na kartę) z paczką 1 GB (15 zł).
  • Pakiet USA (abonament i oferty na kartę) z paczką 2 GB (50 zł) oraz 5 GB (100 zł).
  • Pakiet Świat (abonament) z paczką 500 MB (65 zł) oraz 1 GB (100 zł).

Pakiety w ofertach na abonament są ważne do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, natomiast w ofertach na kartę przez 30 dni lub 24 godziny. Lista krajów objętych poszczególnymi pakietami znajduje się na stronie https://roaming.plus.pl/#AbonamentPromocje.

Pakiety można aktywować za pośrednictwem aplikacji iPlus, strony internetowej www.plus.online.pl, poprzez wysłanie wiadomości SMS pod wskazany numer lub korzystając z pomocy Doradcy Biznesowego Plus. 

Informację o pozostałym limicie danych można uzyskać wysyłając SMS o treści P na numer 2580. W celu ochrony przed nadmiernymi kosztami związanymi z transmisją danych domyślnie aktywowany jest data limiter, który automatycznie blokuje dostęp do internetu po przekroczeniu kwoty 250 zł.

Bezpieczeństwo podczas wyjazdów

Nowością w Plusie jest również pakiet Bezpieczna Podróż obejmujący Ochronę Internetu z VPN oraz nawigację Plus na Europę za 20 zł/mies. Funkcja VPN szyfruje ruch danych w internecie, zapewniając ochronę przed hakerami i trackerami. Dzięki temu można bezpiecznie korzystać np. z bankowości internetowej po połączeniu z obcą siecią Wi-Fi.

W czasie podróży telefon może ulec np. zalaniu lub uszkodzeniu na skutek upadku. W Plusie, korzystając z usługi Serwis Urządzenia, można naprawić swój sprzęt w ramach nowych wariantów. Serwis Urządzenia Premium 24 Plus (40 zł/mies.) zapewnia naprawy usterek nawet po zakończeniu trwania gwarancji. Decydując się na wariant Serwis Urządzenia SIMO Premium 24 (30 zł/mies.) można objąć usługą telefon zakupiony na wolnym rynku.

Więcej informacji na www.plus.pl/bezpiecznapodroz i na www.plus.pl/uslugi/serwis-urzadzenia.

telepolis
plus roaming Bezpieczna Podróż Plus Serwis Urządzenia Plus roaminng
Zródła zdjęć: Plus
Źródła tekstu: Plus