Polski Internet szerokopasmowy na tle Europy. Wypadamy przeciętnie

Opensignal przeanalizował Internet szerokopasmowy w 28 krajach Europy, skupiając się na szybkości przesyłania danych oraz jakości połączenia. W ostatnim przypadku chodzi o to, jak często korzystanie z Internetu było wystarczające do spełnienia wymagań typowych aplikacji.

Francja i Hiszpania górą

Zacznijmy od przesyłania danych w szerokopasmowych sieciach dostępu do Internetu. Pobieranie danych z Internetu okazało się najszybsze we Francji (średnio 121,0 Mb/s) oraz Hiszpanii (114,4 Mb/s). Jeśli chodzi o wysyłanie danych, to w tym przypadku role się odwróciły – Hiszpania trafiła na pierwsze miejsce (91,4 Mb/s), natomiast Francja spadła na drugie (88,5 Mb/s). Oba te kraje wyraźnie dominują nad pozostałymi, w szczególności w przypadku szybkości uploadu.

A jak w tym zestawieniu wypada Polska? Do liderów brakuje nam bardzo dużo, ale do ostatniego miejsca też sporo zostało. Średnia dla pobierania danych wyszła u nas na poziomie 69,5 Mb/s, co dało nam 12. miejsca (na 28). Z kolei średnia szybkości wysyłania danych dla Polski osiągnęła 25,3 Mb/s (16. miejsce).

Najwolniejszy Internet szerokopasmowy jest w Grecji – 36,5 Mb/s dla downloadu i 7,3 Mb/s dla uploadu.

W tej kategorii wygrywa Norwegia

Oprócz porównania szybkości sieci szerokopasmowej, Opensignal przyjrzał się także mierze spójności sieci szerokopasmowej (Broadband Consistent Quality). Ocenia ona, jak często doświadczenia użytkowników w sieci są wystarczające do spełnienia wymagań typowych aplikacji. Wskaźnik ten obejmuje takie czynniki, jak prędkość pobierania i wysyłania danych, opóźnienie, wahania, utrata pakietów i czas do pierwszego bajtu.

A gdzie jest najlepiej? W Norwegii (84%), a także w Szwecji (83,1% i Danii (82,6%). Polska zajęła tu 18. miejsce, z wynikiem na poziomie 71,4%. Na końcu stawki ponownie znalazła się Grecja, której wynik (46,4%) mocno odstaje od pozostałych.

Na koniec jeszcze dwa wykresy, które pokazują udział łączy światłowodowych we wszystkich łączach szerokopasmowych w odniesieniu do średniej szybkości pobierania i wysyłania danych. Z wykresów wynika, że największe wysycenie rynku światłowodami jest w Hiszpanii, Szwecji oraz Litwie. A gdzie pod tym względem wśród analizowanych krajów Europy jest najgorzej? Znowu w Grecji. Niewiele lepiej jest w takich krajach, jak Belgia, Austria, Niemcy czy Wielka Brytania. Polska jest tu gdzieś w połowie stawki, więc nie mamy się czego wstydzić, choć mogłoby być lepiej.

Dane do raportu zbierano w dniach od 1 kwietnia do 27 września 2023 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Opensignal

Źródło tekstu: Opensignal