Masz Internet od Play? Może Cię czekać darmowy prezent
Play zapowiedział miłą niespodziankę dla części swoich klientów. Operator za darmo podniesie im prędkość Internetu stacjonarnego. Akcja startuje już niebawem, a szczegóły powinny trafić na skrzynki mailowe osób, których to dotyczy.
Będzie szybciej
Fioletowy operator sprawi niektórym swoim klientom prawdziwy mikołajkowy prezent. W oficjalnym komunikacie z 28 października 2025 roku, Play poinformował o planowanym podniesieniu prędkości Internetu. Zmiana wejdzie w życie już 1 grudnia 2025 roku. Co najważniejsze, klienci nie poniosą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.
Uprzejmie informujemy, że od 1.12.2025 r. dla wybranych Abonentów Usług multimedialnych, którzy posiadają usługę Internetową, której prędkość nie odpowiada aktualnym prędkościom Internetu oferowanym przez Play podnosimy parametry Internetowe. Klienci, których dotyczy zmiana otrzymali szczegóły drogą mailową.
Kto dostanie szybszy Internet?
Play w swoim komunikacie nie zdradza konkretnych grup abonentów, których dotyczy zapowiadana zmiana. Mowa jest o wybranych Abonentach Usług multimedialnych. Można jednak przypuszczać, że chodzi głównie o osoby posiadające starsze umowy, być może jeszcze z czasów UPC. Połączenie obu firm spowodowało, że w bazie fioletowego operatora znalazło się wielu klientów z historycznymi planami taryfowymi, które nie pasują do obecnej oferty.
Działanie operatora jest więc logicznym krokiem w stronę ujednolicenia portfolio usług. Obecnie standardem w ofercie Play jest Internet światłowodowy o prędkościach 300 Mb/s, 600 Mb/s, 1 Gb/s oraz 8 Gb/s. Klienci ze starymi umowami, często na łącza o prędkości 100 czy 150 Mb/s, powinni więc odczuć znaczną różnicę. Kluczowa informacja jest taka, że wszyscy, których dotyczy zmiana, otrzymali już szczegółowe informacje drogą mailową. Warto więc zajrzeć do swojej skrzynki odbiorczej.