Orange Flex: cztery miesiące za 0 zł. Jest jeden warunek

W ramach promocji wynajmujący sprzęt z RentUp będą mogli sprawdzić ofertę Orange Flex, a klienci Orange Flex otrzymają rabaty na wynajem urządzeń w RentUp.pl.

Jak przekonuje RentUp, coraz więcej osób wybiera elastyczne modele korzystania z technologii – zamiast kupować, wolą wynajmować i subskrybować. Trend ten obejmuje urządzenia mobilne i usługi telekomunikacyjne.

Na polskim rynku jednym z pionierów subskrypcji urządzeń jest platforma RentUp.pl, która oferuje możliwość wynajmu nowych i odnowionych smartfonów oraz tabletów w ramach stałej miesięcznej opłaty. Z kolei Orange oferuje subskrypcyjną usługę Orange Flex. Teraz firmy ogłaszają wspólną promocję.

W ramach współpracy przygotowano dwie uzupełniające się akcje promocyjne:

Osoby wynajmujące urządzenie przez RentUp.pl – nowe lub odnowione – otrzymają unikatowy kod umożliwiający przetestowanie subskrypcji w Orange Flex za darmo, przez 4 miesiące . Promocja jest skierowana do osób, które do tej pory nie korzystały z Orange Flex.

Użytkownicy Orange Flex – w ramach Klubu Flex otrzymają specjalne kody promocyjne uprawniające do rabatów na wynajem urządzeń w