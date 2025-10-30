Wiadomości

Orange Flex: cztery miesiące za 0 zł. Jest jeden warunek

Orange Flex oraz RentUp, platforma wynajmu elektroniki, ogłaszają wspólną akcję promocyjną. Do końca stycznia 2026 roku użytkownicy obu usług zyskają dostęp do specjalnych ofert. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:49
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange Flex: cztery miesiące za 0 zł. Jest jeden warunek

W ramach promocji wynajmujący sprzęt z RentUp będą mogli sprawdzić ofertę Orange Flex, a klienci Orange Flex otrzymają rabaty na wynajem urządzeń w RentUp.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak przekonuje RentUp, coraz więcej osób wybiera elastyczne modele korzystania z technologii – zamiast kupować, wolą wynajmować i subskrybować. Trend ten obejmuje urządzenia mobilne i usługi telekomunikacyjne. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Namiot ENERO CAMP Holiday Dmuchany 1066134
Namiot ENERO CAMP Holiday Dmuchany 1066134
0 zł
446.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 446.99 zł
Kino domowe YAMAHA RX-V4A + INDIANA LINE Tesi 661 + 761 + 241 Czarny
Kino domowe YAMAHA RX-V4A + INDIANA LINE Tesi 661 + 761 + 241 Czarny
0 zł
6499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499.99 zł
Suszarka do grzybów MILLA HOME FD101
Suszarka do grzybów MILLA HOME FD101
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement

Na polskim rynku jednym z pionierów subskrypcji urządzeń jest platforma RentUp.pl, która oferuje możliwość wynajmu nowych i odnowionych smartfonów oraz tabletów w ramach stałej miesięcznej opłaty. Z kolei Orange oferuje subskrypcyjną usługę Orange Flex. Teraz firmy ogłaszają wspólną promocję.

W ramach współpracy przygotowano dwie uzupełniające się akcje promocyjne:

  • Osoby wynajmujące urządzenie przez RentUp.pl – nowe lub odnowione – otrzymają unikatowy kod umożliwiający przetestowanie subskrypcji w Orange Flex za darmo, przez 4 miesiące. Promocja jest skierowana do osób, które do tej pory nie korzystały z Orange Flex.
  • Użytkownicy Orange Flex – w ramach Klubu Flex otrzymają specjalne kody promocyjne uprawniające do rabatów na wynajem urządzeń w

RentUp.pl. Kody są dostępne zarówno na sprzęt nowy, jak i odnowiony. Obie promocje będą dostępne do końca stycznia 2026 r. Szczegoły na stronie https://rentup.pl/content/28-rentup-orangeflex.

Image
telepolis
orange Orange Flex wynajem smartfonów RentUp
Zródła zdjęć: Orange
Źródła tekstu: RentUp