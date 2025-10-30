Orange Flex: cztery miesiące za 0 zł. Jest jeden warunek
Orange Flex oraz RentUp, platforma wynajmu elektroniki, ogłaszają wspólną akcję promocyjną. Do końca stycznia 2026 roku użytkownicy obu usług zyskają dostęp do specjalnych ofert.
W ramach promocji wynajmujący sprzęt z RentUp będą mogli sprawdzić ofertę Orange Flex, a klienci Orange Flex otrzymają rabaty na wynajem urządzeń w RentUp.pl.
Jak przekonuje RentUp, coraz więcej osób wybiera elastyczne modele korzystania z technologii – zamiast kupować, wolą wynajmować i subskrybować. Trend ten obejmuje urządzenia mobilne i usługi telekomunikacyjne.
Na polskim rynku jednym z pionierów subskrypcji urządzeń jest platforma RentUp.pl, która oferuje możliwość wynajmu nowych i odnowionych smartfonów oraz tabletów w ramach stałej miesięcznej opłaty. Z kolei Orange oferuje subskrypcyjną usługę Orange Flex. Teraz firmy ogłaszają wspólną promocję.
W ramach współpracy przygotowano dwie uzupełniające się akcje promocyjne:
- Osoby wynajmujące urządzenie przez RentUp.pl – nowe lub odnowione – otrzymają unikatowy kod umożliwiający przetestowanie subskrypcji w Orange Flex za darmo, przez 4 miesiące. Promocja jest skierowana do osób, które do tej pory nie korzystały z Orange Flex.
- Użytkownicy Orange Flex – w ramach Klubu Flex otrzymają specjalne kody promocyjne uprawniające do rabatów na wynajem urządzeń w
RentUp.pl. Kody są dostępne zarówno na sprzęt nowy, jak i odnowiony. Obie promocje będą dostępne do końca stycznia 2026 r. Szczegoły na stronie https://rentup.pl/content/28-rentup-orangeflex.