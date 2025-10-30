Wiadomości

Awaria w Play. Są problemy z dostępem do fioletowych usług (aktualizacja)

Przedostatni dzień października stoi awariami w Play. Maksimum zgłoszeń przypadło na godziny poranne oraz popołudniowe.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:45
2
Awaria w Play. Są problemy z dostępem do fioletowych usług (aktualizacja)

Awaria fioletowej sieci komórkowej

Do naszej redakcyjnej skrzynki odbiorczej trafiła wiadomość od pana Damiana, który skarży się na problemy z działaniem sieci Play powiecie ostrowieckim. Z jego relacji wynika, że na całym tym obszarze nie ma zasięgu, a na infolinii można się dowiedzieć, że jest awaria.

Problem jest że przez nadmierne oszczędności zablokowali abonentom roaming krajowy tam gdzie mają stacje bazowe. Nie mogę się zalogować bo niby mam obok stacje bazowa Play ale ona nie działa i tak w koło macieju. Awaria trwa już po 3-4 godziny.

Problem jest na Play, Inea, Pr1v i Virgin.

skarży się pan Damian (godz. 16:59, pisownia oryginalna)

O problemach z fioletową siecią komórkową świadczą również zgłoszenia w serwisie Downdetector oraz komentarze w mediach społecznościowych.

Brak możliwości wysyłania/odbierania mms. Sprawdzone na 3 telefonach, takie coś sie dzieje co parę dni

brak internetu mobilnego

Ostrowiec Świętokrzyski brak zasiegu.

nie działają ani połączenia głosowe ani internet komórkowy! Ostrowiec Świetokrzyski nic nie działa - poza tym czy już nie da sie korzystać z zasiegu Orange i T-Mobile? Od kiedy tak jest?

W Starachowicach też brak sieci i internetu. Czy ta awaria jest globalna?

czytamy w komentarzach niezadowolonych klientów Play (pisownia oryginalna)

Komentarze dotyczą przede wszystkim Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic, ale są też głosy z innych miejsc w okolicy.

Co na to Play?

Przeglądając media społecznościowe nie znalazłem komentarza Play, który by wyjaśniał, co się dzieje. Zamiast tego są zachęty, by zgłaszać problemy w wiadomości prywatnej lub oficjalnymi kanałami operatora.

Pytania o awarię wysłałem do biura prasowego Play. Podzielę się odpowiedzią z Czytelnikami, gdy tylko ją otrzymam. Póki co pozostaje mieć nadzieję, że problemy szybko ustąpią.

Aktualizacja: komentarz Play

Otrzymałem krótki komentarz z Play, potwierdzający problemy z fioletową siecią w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach.

Robimy wszystko, żeby jak najszybciej przywrócić funkcjonalność naszych usług w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach.
Przepraszamy klientów za niedogodności związane z tą sytuacją.

Ewa Sankowska-Sieniek, Biuro prasowe Play
Zródła zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl
Źródła tekstu: czytelnik Telepolis.pl, Downdetector.pl, Facebook