Najszybsze 5G w Polsce? Wiemy, gdzie go szukać

OpenSignal sprawdził, gdzie w Polsce jest najszybsze 5G. Według danych serwisu, Internet w sieciach komórkowych piątej generacji jest w naszym kraju niecałe 3 razy szybszy od LTE.

Szybkość 5G w Polsce nie jest szczególnie wysoka i niewiele się pod tym względem zmieni do czasu przydzielenia telekomom częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz (pasmo C). Sporo zależy również od województwa, w którym się znajdujemy, ponieważ różnica w szybkości pobierania danych między najszybszym i najwolniejszym województwem to ponad 20 Mb/s.

Najszybsze 5G jest w województwach opolskim i lubuskim

Pod względem średniej szybkości pobierania danych z użyciem technologii 5G, w Polsce wygrywają dwa województwa: opolskie i lubuskie. W obu przypadkach ta średnia wynosi 89,4 Mb/s. Pod uwagę wzięto dane zebrane w dniach od 1 czerwca do 29 sierpnia 2023 roku. Na drugim końcu skali jest województwo zachodniopomorskie – 69,0 Mb/s.

Jeśli chodzi o pobieranie danych, najszybsze 5G jest w województwie mazowieckim – 21,7 Mb/s, a najwolniejsze w lubelskim – 13,9 Mb/s.

5G niecałe 3 razy szybsze od LTE

OpenSignal sprawdził również, jak szybkość 5G ma się do szybkości sieci 4G LTE. Okazuje się, że największa różnica jest w województwie podlaskim – 5G jest 2,8X szybsze od LTE. W województwie śląskim, które znalazło się na końcu stawki, ten wskaźnik wynosi 2,2X.

A jak jest z dostępnością 5G w poszczególnych województwach? Mieszkańcy województwa mazowieckiego spędzili średnio 16,2% czasu z aktywnym połączeniem 5G. To najlepszy wynik. Najsłabszy dotyczy województwa podkarpackiego – 9,3%.

Polskie doświadczenia z wideo i grami przez 5G

OpenSignal zauważył bardzo małe różnice pomiędzy polskimi regionami pod względem 5G Video Experience. Najwyższy i najniższy wynik województw (śląskiego i lubelskiego) dzieli zaledwie 2,8 punktu (na 100). Nieco większa jest różnica w przypadku doświadczeń 5G w grach. Tu różnica między pierwszym i ostatnim województwem (łódzkie i zachodniopomorskie) to 9,3 punktu.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: OpenSignal