Grupa Polsat Plus w 3Q 2023. Spadek usług i zysku, wzrost kosztów

Grupa Polsat Plus podała wyniki operacyjne i finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. W wielu segmentach Grupa zanotowała lekkie spadki liczby usług RGU i klientów, ale chwali się też wzrostem przychodów. Nie przekłada się to jednak na zysk netto, który zmalał.

W III kwartale 2023 r. Grupa Polsat Plus rozwijała się w każdym segmencie działalności. Do najważniejszych dokonań Grupa zalicza wprowadzenie 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s, przyspieszenie światłowodu Netii do 2 Gb/s, nabycie przez Telewizję Polsat praw do rozgrywek ligowych w piłce ręcznej, oraz wprowadzenie w serwisie Polsat Box Go nowego pakietu Start w cenie 30 zł za rok. Uruchomione zostały pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankowania wodoru, a farmy wiatrowe w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim rozpoczęły produkcję energii.

Sieć 5G Plusa przyspieszyła do 1 Gb/s, czyli do prędkości światłowodu. Dzięki częstotliwości 3,6 GHz będziemy dalej rozwijać nasze 5G. Agregacja nowego pasma z już użytkowanymi pozwoli zaoferować klientom jeszcze szybsze i lepsze 5G. Partnerstwo z Google Cloud to z kolei nowe możliwości rozwoju dla naszej Grupy w oparciu o rozwiązania chmurowe. Uruchomiliśmy też nowe projekty z segmentu zielonej energii, dynamicznie realizując naszą Strategię 2023+ w tym obszarze

– podsumowuje Mirosław Błaszczyk, prezes Grupy Polsat Plus.

Grupa Polsat Plus: liczba usług i klientów

Łącznie Grupa Polsat Plus dostarcza ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a 2,45 mln klientów korzysta z ofert multiplay (42% całej bazy klientów). W sumie klienci korzystają w multiplay z 7,4 mln usług (RGU).

W segmencie usług indywidualnych Grupa ma 13,05 mln usług (RGU) kontraktowych, z czego 6,2 mln przypada na telefonię komórkową (spadek o 0,3% r/r), 4,9 mln na płatną telewizję (spadek o 4,8% r/r), a niecałe 2 mln na internet (spadek o 1,2% r/r). W sumie w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej w sumie oznacza to spadek liczby usług o 2,2% (287 tys.). Jednocześnie przekłada się to na liczbę 5,8 mln kontraktowych klientów indywidualnych, co oznacza spadek o 2,5% r/r.

Na koniec trzeciego kwartału Grupa Polsat Plus miała też łącznie 2,81 mln usług przedpłaconych (spadek o 1% r/r), w tym 2,58 mln usług telefonii (spadek o 2% r/r), 195 tys. telewizji (wzrost o 21,1% r/r) i 29 tys. internetu mobilnego (spadek o 20% r/r).

Przychód od klienta kontraktowego wzrósł rok do roku o 2,2 zł (3,1%) do 73,5 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) utrzymuje się na poziomie 7,5% w skali roku. Przychód od usług przedpłaconych w III kwartale utrzymuje się na stabilnym poziomie 17,9 zł.

Grupa Polsat Plus obsługuje 68,8 tys. klientów B2B (spadek o 0,4%). Średni przychód od tych klientów wzrósł rok do roku o 2,2% do blisko 1,5 tys. zł miesięcznie.

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Przychody Grupy Polsat Plus, wsparte konsolidacją wyników Grupy PAK-PCE, wzrosły w III kwartale br. rok do roku o 5,6% do blisko 3,5 mld zł. Po wyłączeniu wpływu konsolidacji przychody wyniosły 3,159 mld zł, co oznacza spadek o 3,4% r/r.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 774,7 mln zł. Skorygowane wolne przepływy pieniężne w okresie 12 mies. były na poziomie ok. 480 mln zł, a wskaźnik całkowitego zadłużenia wyniósł 3,4x (dług netto/EBITDA LTM, z wyłączaniem finansowania projektowego).

Koszty Grupy w trzeciej kwartale wyniosły 3,165 mld zł i wzrosły o 10% r/r. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników Grupy PAK-PCE, koszty operacyjne wyniosły 2,881 mld zł i były stabilne r/r.

Zysk netto wyniósł 102,2 mln, co w skali roku oznacza spadek o 56%. Spadek spowodowany był m.in. istotnie wyższymi kosztami obsługi zadłużenia. Dodatkowo na poziom zysku netto wpływ miało ujęcie podatku dochodowego po wyższej niż ustawowa stopie podatkowej.

Grupa Polsat Plus: najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2023 r.:

5G Ultra dla klientów Plusa – maksymalna prędkość pobierania danych w sieci 5G Plusa wzrosła do 1 Gb/s, w zasięgu 5G Ultra jest ponad 4,2 mln mieszkańców Polski, a w sumie w zasięgu 5G jest 20 mln osób.

– maksymalna prędkość pobierania danych w sieci 5G Plusa wzrosła do 1 Gb/s, w zasięgu 5G Ultra jest ponad 4,2 mln mieszkańców Polski, a w sumie w zasięgu 5G jest 20 mln osób. Google Cloud oraz Grupa Polsat Plus ogłosiły strategiczne partnerstwo, w ramach którego Google podpisze swoją pierwszą w Polsce umowę na zakup czystej i zielonej energii elektrycznej, wyprodukowanej przez farmę wiatrową Przyrów. Grupa Polsat Plus, dzięki zastosowaniu rozwiązań chmury Google Cloud, przyspieszy swój rozwój technologiczny i transformację cyfrową.

oraz ogłosiły strategiczne partnerstwo, w ramach którego Google podpisze swoją pierwszą w Polsce umowę na zakup czystej i zielonej energii elektrycznej, wyprodukowanej przez farmę wiatrową Przyrów. Grupa Polsat Plus, dzięki zastosowaniu rozwiązań chmury Google Cloud, przyspieszy swój rozwój technologiczny i transformację cyfrową. Nabycie pakietu kontrolnego w spółce PAK-PCE , poprzez którą Grupa Polsat Plus realizuje projekty w obszarze czystej energii i zielonego wodoru.

, poprzez którą Grupa Polsat Plus realizuje projekty w obszarze czystej energii i zielonego wodoru. Netia rozpędza światłowód do 2 Gb/s – aż do 2 Gb/s pobierania i do 1 Gb/s wysyłania danych.

– aż do 2 Gb/s pobierania i do 1 Gb/s wysyłania danych. Serwis streamingowy Polsat Box Go uruchomił nowy pakiet o nazwie Start w promocyjnej cenie tylko 30 zł za cały rok, czyli 2,5 zł miesięcznie. Pakiet Polsat Box Go Start oferuje dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali, reality shows, wyjątkowej rozrywki i wielu ekscytujących nowości z ponad 20 kanałów Telewizji Polsat.

uruchomił nowy w promocyjnej cenie tylko 30 zł za cały rok, czyli 2,5 zł miesięcznie. Pakiet Polsat Box Go Start oferuje dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali, reality shows, wyjątkowej rozrywki i wielu ekscytujących nowości z ponad 20 kanałów Telewizji Polsat. Telewizja Polsat podpisała umowę na transmisje z meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet w piłce ręcznej przez najbliższe 7 sezonów – do 2030 roku.

z meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet w piłce ręcznej przez najbliższe 7 sezonów – do 2030 roku. Polski Komitet Olimpijski i Grupa Polsat Plus zawarły porozumienie, dzięki któremu Grupa Polsat Plus i należąca do niej sieć Plus będą Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Plus będzie wspierał polskich olimpijczyków w ciągu najbliższych 4 lat, w tym podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026.

