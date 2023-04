Grupa Polsat Plus podała wyniki za 2022. Mniej usług i klientów, ale jest zysk

Grupa Polsat Plus podała wyniki operacyjne i finansowe z 2022 rok. Łączna liczba usług operatora wynosi ponad 20 mln usług, z czego około 16 mln to usługi telekomunikacyjne i płatnej telewizji. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 900 mln zł.

Grupa Polsat Plus z lekkim opóźnieniem zaprezentowała wyniki finansowe za rok 2022. Łącznie operator dostarcza ponad 20 mln usług we wszystkich segmentach swojej działalności, z czego około 16 mln to usługi telekomunikacyjne oraz płatna telewizja. Już 2,5 mln klientów korzysta z ofert mulitplay, łącząc usługi oferowane przez Polsat Box i Plusa.

Przychód od klienta kontraktowego wzrósł rok do roku o 3,8% do 71,7 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie utrzymuje się na poziomie 7% w skali roku. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 900 mln zł.

W zasięgu sieci 5G Plusa znajduje się już ponad 20 mln mieszkańców Polski w ponad 1000 miejscowości.

Grupa Polsat Plus: liczba usług i klientów

Grupa Polsat Plus odnotowała spadek całkowitej bazy indywidualnych usług kontraktowych RGU w ujęciu rocznym o 180 tys. (-1,3%). Nastąpił co prawda wzrost o 43 tys. (+0,7%) liczby usług telefonii komórkowej, ale spadek dotyczy głównie usług płatnej telewizji, która zmniejszyła się o 215 tys. (-4,1%). Lekki spadek -0,4% dotyczył także usług internetowych – o 8 tys.

Operator tłumaczy, że spadek liczby RGU to efekt repozycjonowania cenowego i zmiany strategii oferowania serwisów wideo online, mniejszej liczby świadczonych usług telewizji satelitarnej oraz podjętej decyzji o zaprzestaniu świadczenia usługi TV Mobilna. Jest to jednak częściowo kompensowane rosnącą popularnością telewizji internetowej (IPTV/OTT).

W rezultacie na koniec 2022 roku Grupa Polsat Plus miała 13,285 mln indywidualnych usług kontraktowych, w tym 6,238 mln telefonii komórkowej, 5,049 mln płatnej telewizji i 1,998 mln usług internetowych.

Inaczej liczba usług RGU przekłada się jednak na liczbę kontraktowych klientów indywidualnych – na koniec roku było ich 5,934 mln (spadek o -1,9%). Z kolei liczba klientów biznesowych wynosiła na koniec roku 69,1 tys (wzrost o 0,3%).

Operator tłumaczy, że na ubytek bazy klientów kontraktowych wpłynął przede wszystkim proces konsolidacji klientów pod jedną wspólną umową w gospodarstwach domowych, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia usług RGU na jednego klienta (wzrost o 0,4% w ujęciu rocznym do poziomu 2,24 usługi na klienta) oraz malejąca popularność technologii satelitarnej.

2,5 mln klientów Grupy Polsat Plus korzysta z oferty multiplay – to 41% bazy klientów. Liczba usług RGU posiadanych przez tych klientów wzrosła do 7,41 mln.

Jeżeli chodzi o usługi przedpłacone, na koniec 2022 roku Grupa miała 2,578 mln usług telefonii komórkowej (wzrost o 1,6%), 82 tys. usług płatnej telewizji i 31 tys. internetu. Łączna liczba usług pre-paid wyniosła 2,691 mln (roczny wzrost o 0,9%). Wzrost liczby świadczonych usług przedpłaconych telefonii mobilnej to w dużej części efekt dystrybucji darmowych starterów uchodźcom z Ukrainy w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny.

Średni przychód na użytkownika (ARPU) w indywidualnych usługach kontraktowych wyniósł 71,7 zł miesięcznie, co oznacza roczny wzrost o 3,8%. W segmencie biznesowym ARPU wynosi 1427 zł (wzrost o 1,7%). Z kolei średni przychód w usługach prepaid wynosił 17,4 zł na miesiąc (wzrost o 4,8%).

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego Grupa Polsat Plus osiągnęła dobre wyniki finansowe. Przychody w 2022 r. wzrosły o blisko 4% do poziomu blisko 13 mld zł, skorygowany zysk EBITDA wyniósł ok. 3,4 mld zł, a zysk netto – 900 mln zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia wyniósł 2,86x (dług netto/EBITDA LTM).

Ważne osiągnięcia Grupy Polsat Plus w 2022 r.:

Grupa Polsat Plus angażowała się w pomoc obywatelom Ukrainy, m.in. zapewniała uchodźcom bezpłatne usługi telekomunikacyjne i telewizyjne oraz dołączyła do akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy”. Łącznie na inicjatywy zapewniające wsparcie naszym sąsiadom przeznaczyła w 2022 r. kilkadziesiąt mln zł.

m.in. zapewniała uchodźcom bezpłatne usługi telekomunikacyjne i telewizyjne oraz dołączyła do akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy”. Łącznie na inicjatywy zapewniające wsparcie naszym sąsiadom przeznaczyła w 2022 r. kilkadziesiąt mln zł. W zasięgu sieci 5G Plusa znajduje się już ponad 20 mln mieszkańców Polski w ponad 1000 miejscowości.

znajduje się już w ponad 1000 miejscowości. Oferty łączone z serwisem Disney+ w Polsat Box, sieci Plus, Netii i Polsat Box Go.

w Polsat Box, sieci Plus, Netii i Polsat Box Go. Telewizja Polsat – pierwsza prywatna, niezależna telewizja w Polsce – obchodziła 30-lecie swojej działalności .

– pierwsza prywatna, niezależna telewizja w Polsce – obchodziła . W Centrum Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Grupy Polsat Plus uruchomione zostało 7. i zarazem największe i najnowocześniejsze studio telewizyjne w Polsce o pow. 2400 m 2 i wysokości 18 m. Można w nim realizować projekty filmowe, telewizyjne, wydarzenia sportowe, koncerty i widowiska z udziałem nawet 2200 osób .

o pow. 2400 m i wysokości 18 m. Można w nim realizować projekty filmowe, telewizyjne, wydarzenia sportowe, koncerty i widowiska . Przedłużenie o 10 lat współpracy z Volleyball World – zapewnienie widzom dostępu do wszystkich najważniejszych międzynarodowych siatkarskich rozgrywek kobiecych i męskich, w tym przede wszystkim mistrzostw świata.

– zapewnienie widzom dostępu do wszystkich najważniejszych międzynarodowych siatkarskich rozgrywek kobiecych i męskich, w tym przede wszystkim mistrzostw świata. W czwartym kwartale 2022 r. liczba użytkowników serwisów internetowych Grupy Polsat-Interia wzrosła rok do roku o niemal 700 tys., do 21,2 mln .

Grupy Polsat-Interia wzrosła rok do roku o niemal 700 tys., . Zaangażowanie w realizację wspólnie z ZE PAK projektów farm wiatrowych na lądzie o łącznej zainstalowanej mocy sięgającej blisko 300 MW .

o łącznej zainstalowanej mocy sięgającej . Premiera polskiego zeroemisyjnego autobusu zasilanego zielonym wodorem. NesoBus woził testowo pasażerów w kilku polskich miastach: Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Koninie i Warszawie oraz otrzymał medal na targach TransExpo 2022 w Kielcach.

zasilanego woził testowo pasażerów w kilku polskich miastach: Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Koninie i Warszawie oraz otrzymał medal na targach TransExpo 2022 w Kielcach. Budowa fabryki autobusów wodorowych w Świdniku oraz ogólnodostępnych stacji tankowania zielonego wodoru.

oraz ogólnodostępnych stacji tankowania zielonego wodoru. Grupa Polsat Plus obniżyła ślad węglowy o 84% , a 100% zużywanej przez spółki z Grupy energii pochodziło ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

, a 100% zużywanej przez spółki z Grupy energii pochodziło ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Nabycie 70% udziałów w spółce Antyweb.pl.

w spółce Antyweb.pl. Nabycie projektu deweloperskiego zlokalizowanego w centrum Warszawy – Portu Praskiego .

zlokalizowanego w centrum Warszawy – . Rekordowa emisja obligacji o wartości 2,67 mld zł, powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju zgodnie z międzynarodowym standardem ICMA.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl