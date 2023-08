Grupa Polsat Plus: wyniki za 2Q 2023 r. Wzrosły koszty, spadły liczba usług i zysk

Grupa Polsat Plus podsumowała drugi kwartał 2023 roku. Operator zanotował wyższe koszty, spadły EBITDA i zysk netto. Stracił też trochę usług, głównie w segmencie płatnej telewizji.

Po drugim kwartale Grupa Polsat Plus dostarcza łącznie ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a blisko 2,5 mln klientów korzysta z ofert multiplay.

Grupa Polsat Plus: liczba usług i klientów

Baza klientów kontraktowych B2C wyniosła 5,848 mln, co oznacza spadek -2,4% r/r. Operator odnotował też spadek całkowitej bazy konsumenckich usług kontraktowych RGU o 266 tys. r/r (-2,0%) do poziomu 13,083 mln. Na te wynik wpłynął przede wszystkim spadek liczby usług płatnej telewizji o 222 tys. r/r (-4,3%) oraz spadek usług internetu – o 32 tys. r/r (-1,6%). Liczba usług telefonii komórkowej utrzymała się na poziomie 6,218 mln ze spadkiem 12 tys. (-0,2% r/r).

Liczba usług przedpłaconych wynosiła na koniec kwartału 2,656 mln (spadek -4,2% r/r), w tym większość to telefonia komórkowa 2,548 mln (-4,0% r/r).

Przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł rok do roku o 1,6 zł (2,3%) do 71,8 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) utrzymuje się na poziomie 7,3% w skali roku. Wzrosło także ARPU usług przedpłaconych – o 2,3% do 17,8 zł.

Grupa Polsat Plus obsługuje blisko 70 tys. klientów B2B. Średni przychód od tych klientów wzrósł rok do roku o 6,2% do blisko 1,5 tys. zł miesięcznie.

Grupa Polsat Plus: wyniki finansowe

Przychody Grupy Polsat Plus w 2Q’23 wzrosły 1,9% rok do roku, osiągając poziom 3,290 mld. Na poziom całkowitych przychodów wpływ miały w głównej mierze wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu, co było efektem wzrostu udziału droższych modeli smartfonów w miksie sprzedażowym. Grupa odnotowała także wyższe przychody z działalności na rynku fotowoltaicznym, rosnące przychody z odsetek od sprzedaży ratalnej oraz wyższe przychody z najmu lokali.

Jednocześnie Grupa Polsat Plus miała niższe przychody hurtowe na skutek ubytku przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich.

Koszty Grupy wyniosły 2,945 mld zł i wzrosły o 4,6% r/r. Na ich wysokość miały wpływ wzrost kosztów technicznych i rozliczeń międzyoperatorskich, wyższe koszty kontentu czy wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Koszty finansowe netto wzrosły r/r o 170 mln zł.

EBITDA Grupy Polsat Plus, wynosząca 799 mln zł, zanotowała spadek o 10,6% r/r, przy marży EBITDA na poziomie 24,3%. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 330 mln zł.

Zysk netto Grupy spadł o 97,1% r/r do poziomu 8 mln zł.

Najważniejsze wydarzenia w II kwartale to zdaniem operatora m.in:

Wprowadzenie 5G Ultra w sieci Plus – maksymalna prędkość pobierania danych w sieci 5G Plusa wzrosła do 1 Gb/s, w zasięgu 5G Ultra jest ponad 4,2 mln mieszkańców Polski, a w sumie w zasięgu 5G jest 20 mln osób.

– maksymalna prędkość pobierania danych w sieci 5G Plusa wzrosła do 1 Gb/s, w zasięgu 5G Ultra jest ponad 4,2 mln mieszkańców Polski, a w sumie w zasięgu 5G jest 20 mln osób. Plus ze średnią szybkością pobierania danych 51,6 Mb/s zajął pierwsze miejsce w ogólnym rankingu internetu mobilnego SpeedTest.pl – 5G, 4G i 3G. Ponadto zdominował ranking najszybszej technologii 5G, osiągając średnią 138 Mb/s.

zajął pierwsze miejsce w ogólnym rankingu internetu mobilnego SpeedTest.pl – 5G, 4G i 3G. Ponadto zdominował ranking najszybszej technologii 5G, osiągając średnią 138 Mb/s. Grupa Polsat Plus nabyła większościowy udział w spółkach , do których należą serwis naEKRANIE.pl oraz 3 kanały TV 4FUN – 4FUN.TV, 4FUN KIDS i 4FUN DANCE.

, do których należą serwis naEKRANIE.pl oraz 3 kanały TV 4FUN – 4FUN.TV, 4FUN KIDS i 4FUN DANCE. Telewizja Polsat przedłużyła prawa do transmitowania siatkarskich europejskich pucharów aż do sezonu 2028/2029. Umowa obejmuje Ligę Mistrzów CEV, Puchar CEV oraz Challenge Cup. Podpisała również umowę na transmisje z meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet w piłce ręcznej przez najbliższe 7 sezonów - do 2030 roku.

aż do sezonu 2028/2029. Umowa obejmuje Ligę Mistrzów CEV, Puchar CEV oraz Challenge Cup. Podpisała również umowę na transmisje z meczów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet w piłce ręcznej przez najbliższe 7 sezonów - do 2030 roku. Nabycie w lipcu pakietu kontrolnego w PAK-PCE , poprzez którą Grupa Polsat Plus realizuje projekty w obszarze czystej energii i zielonego wodoru.

, poprzez którą Grupa Polsat Plus realizuje projekty w obszarze czystej energii i zielonego wodoru. Uruchomienie testowej produkcji energii z farm wiatrowych w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim.

w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim. Zakończenie budowy pierwszej stacji tankowania zielonego wodoru w Warszawie i uzyskanie wszystkich pozwoleń niezbędnych do jej komercyjnego uruchomienia.

w Warszawie i uzyskanie wszystkich pozwoleń niezbędnych do jej komercyjnego uruchomienia. Rozwój działalności na rynku instalacji fotowoltaicznych w sektorze B2B – umowa z Dino na 750 instalacji na dachach sieci sklepów.

Źródło zdjęć: Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus