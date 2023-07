Grupa Polsat Plus poszła na zakupy. Wiemy, co kupiła

Grupa Polsat Plus przejęła serwis naEKRANIE.pl oraz kanały 4FUN. Oba biznesy będą nadal rozwijane.

Grupa Polsat Plus poinformowała, że została większościowym udziałowcem spółek, do których należą serwis naEKRANIE.pl oraz kanały telewizyjne 4FUN.TV, 4FUN KIDS i 4FUN DANCE. Spółki zawarły jednocześnie wieloletnią umowę inwestycyjną, na mocy której wspólnie będą rozwijać dotychczasowe biznesy 4FUN i naEKRANIE.pl. Na czele obu spółek w randze Prezesa Zarządu pozostał Mateusz Górecki.

Cieszymy się, że naEKRANIE.pl i kanały 4FUN dołączają do naszej Grupy. Nabycie udziałów w 4FUN i naEKRANIE.pl traktujemy jako długoterminową inwestycję. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu aktywnemu wsparciu i zaangażowaniu pozycja i znaczenie obu marek będą dynamicznie rosły.

– skomentował Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat

Współpraca z Telewizją Polsat i z całą Grupą Polsat Plus oraz wynikające z niej różnego rodzaju obecne jak i przyszłe synergie to dla 4FUN i naEKRANIE.pl kolejny bardzo ważny krok w historii Spółek. Wierzę, że wspólnie osiągniemy znacznie więcej i znacznie szybciej, a przed kanałami 4FUN i serwisem naEKRANIE.pl roztacza się świetlana przyszłość. W tym miejscu pragnę podziękować zespołom obu firm, a tak naprawdę rodzinie 4FUN i naEKRANIE.pl za zaangażowanie, które umożliwiło dotarcie do tego ważnego punktu w historii obu marek.

– dodał Mateusz Górecki, współwłaściciel i Prezes 4FUN oraz naEKRANIE.pl

naEKRANIE.pl to serwis internetowy o tematyce popkulturowej piszący o filmach, serialach, książkach, komiksach i grach, a także o technologiach. Co miesiąc przyciąga na swoje łamy minimum 2 mln czytelników generujących ponad 20 mln odsłon.

4FUN.TV jest obecny na rynku telewizyjnym od 14 lutego 2004 roku – za rok świętować będzie zatem 20-lecie nadawania. To muzyczny kanał telewizyjny nadający muzykę rozrywkową, od lat charakteryzujący się poza emisją teledysków także bardzo mocną interakcją z widzami. 4FUN DANCE jest obecny na rynku telewizyjnym od 27 września 2011 roku (startował pod nazwą TV DISCO). To kanał z polską muzyką taneczną – disco polo i dance. Z kolei 4FUN KIDS to najmłodsze dziecko w rodzinie 4FUN – muzyczno-edukacyjny i interaktywny kanał dla dzieci. Swoją premierę miał 1 września 2020 roku.

