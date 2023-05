Grupa Polsat Plus po 1Q2023: w zasięgu 5G jest ponad 20 mln osób

Grupa Polsat Plus zakończyła pierwszy kwartał 2023 roku z ponad 20 milionami usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a 2,5 mln klientów operatora korzysta z usług łączonych.

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Polsat Plus sukcesywnie rozwijała sieć 5G Plusa, która obejmuje swym zasięgiem ponad 20 mln mieszkańców Polski i przyspieszy do 1 Gb/s. Grupa uruchomiła nowe, największe i najnowocześniejsze w Polsce studio TV, przedłużyła prawa do Energa Basket Ligi i zakupiła prawa do hokejowych Mistrzostw Świata. Prowadziła intensywne działania nakierowane na szybkie uruchomienie kolejnych źródeł produkcji czystej energii, między innymi ze słońca i wiatru oraz pełnego łańcucha gospodarki wodorowej. Z sukcesem zrefinansowała zadłużenie, pozyskując środki na realizację inwestycji w ramach Strategii 2023+.

Konsekwentnie realizujemy założenia Strategii 2023+. W zasięgu sieci 5G Plusa jest już ponad 20 mln mieszkańców Polski, a wkrótce przyspieszy ona do 1 Gb/s. Inwestujemy w ofertę programową, w tym nowe prawa sportowe i seriale. Dynamicznie rozwijamy projekty z nowego segmentu Czystej Energii – budujemy farmy słoneczne i wiatrowe o łącznej mocy blisko 600 MW.

– powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus

Zobacz: Plus przyśpieszy 5G do 1 Gb/s

Zobacz: UKE porządkuje pasmo 900 MHz. Zmiany dotkną Plusa i T-Mobile

Konsekwentna realizacja strategii multiplay

Łącznie Grupa Polsat Plus dostarcza ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a 2,5 mln klientów korzysta z ofert mulitplay, osiągając korzyści finansowe z łączenia usług Polsatu Box i Plusa. Przychód od klienta kontraktowego wzrósł rok do roku o 2,3% do 71,4 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) utrzymał się na poziomie 7,2% w skali roku.

Skutecznie budujemy wartość i lojalność naszych klientów. Stabilna baza 2,5 mln abonentów, czyli 42% wszystkich naszych klientów, korzysta z ofert multiplay. Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych ARPU kontraktowych klientów B2C oraz klientów B2B rośnie, a usług przedpłaconych utrzymuje się na stabilnym poziomie, co jest zasługą m.in. popularyzacji 5G oraz ofert łączonych z serwisem Disney+. Na niezmiennie niskim poziomie 7,2% pozostaje wskaźnik odejść klientów.

– powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus

Grupa Polsat Plus miała w 1Q2023 13,163 mln usług kontraktowych B2C (-1,6% rok do roku), świadczonych na rzecz 5,887 mln klientów (-2,1%). Liczba usług telefonii komórkowej wzrosła przez rok o 0,4%, do 6,232 mln. Liczba usług przedpłaconych B2C wyniosła 2,693 mln (-4,9%), z czego 2,542 mln to telefonia komórkowa (-4,7%).

Grupa Polsat Plus obsługuje 69,3 tys. klientów B2B, o 0,6% więcej niż rok wcześniej. Dzięki sukcesywnie poszerzanej ofercie usług komunikacyjnych i teleinformatycznych średni przychód od tych klientów wynosił ponad 1,4 tys. zł miesięcznie.

Segment mediowy

Łączna oglądalność kanałów Telewizji Polsat w I kwartale tego roku wyniosła 21,9% – 8% kanału głównego Polsat i 13,9% kanałów tematycznych. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wzrosły o 4% do ponad 1 mld zł, a udział w rynku reklamy TV wyniósł 28,2%. Serwisy internetowe Grupy Polsat-Interia odwiedzało co miesiąc średnio 21,2 mln użytkowników, którzy generowali około 2 mld odsłon stron.

W I kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki oglądalności pomimo utrzymującego się niekorzystnego wpływu procesu przejścia na standard DVB-T2 w naziemnej telewizji cyfrowej. Nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu rosły o 4% zgodnie z rynkiem. Jesteśmy w czołówce wydawców online – z naszych serwisów z Interia.pl na czele korzysta co miesiąc ponad 21 mln użytkowników. Kontynuujemy budowę naszej pozycji na rynku portali internetowych.

– powiedział Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus

Projekty w segmencie Czystej Energii

Grupa Polsat Plus we współpracy z ZE PAK zgodnie z założeniami Strategii 2023+ dynamicznie rozwija projekty w nowym obszarze Czystej Energii, związane z produkcją zielonej energii (ze słońca, wiatru, biomasy, termicznej obróbki odpadów) oraz budową pełnego łańcucha wartości zielonego wodoru.

Dynamicznie rozwijamy projekty OZE. Aktualnie realizujemy szereg projektów farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy ok. 300 MW, a w pierwszych z nich trwają już testy przed uruchomieniem produkcji energii. Finalizujemy rozbudowę farmy fotowoltaicznej w Brudzewie. Jeszcze w tym roku chcemy uruchomić pełny łańcuch wartości zielonego wodoru. Instalowany jest pierwszy elektrolizer do produkcji wodoru, mamy pierwsze wozy do jego transportu, budujemy ogólnodostępne stacje tankowania. W Świdniku powstaje fabryka naszych autobusów wodorowych i wygraliśmy pierwszy przetarg na dostawę 20 NesoBusów do Rybnika.

– powiedział Maciej Stec

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego Grupa Polsat Plus osiągnęła w I kwartale 2023 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wzrosły o ponad 7% rok do roku do 3,2 mld zł, zysk EBITDA wyniósł 761 mln zł (-0,7%), a zysk netto – 71 mln zł (-66,6%). Wskaźnik całkowitego zadłużenia wyniósł 3,26x (dług netto/EBITDA LTM).

Na trudnym i wymagającym rynku z sukcesem zrefinansowaliśmy zadłużenie Grupy, co zapewnia nam elastyczność w finansowaniu inwestycji w ramach Strategii 2023+. Wyemitowaliśmy obligacje o rekordowej wartości 2,67 mld zł oraz zawarliśmy z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy kredytów na 7,3 mld zł, 0,5 mld euro oraz 1 mld zł kredytu rewolwingowego. Co istotne, całość zadłużenia jest powiązana z naszymi celami zrównoważonego rozwoju, które realizujemy m.in. poprzez wdrażanie w życie Strategii 2023+, działania na rzecz środowiska, jak i społeczeństwa.

– powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Wiceprezes ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus

Zobacz: T-Mobile po 1Q2023: wyższe przychody, więcej klientów

Zobacz: Grupa Polsat Plus podała wyniki za 2022. Mniej usług i klientów, ale jest zysk

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus