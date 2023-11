T-Mobile zbiera stare telefony w szczytnym celu. Możesz im pomóc

T-Mobile postanowił wspomóc Szlachetną Paczkę kwotą nawet 1 miliona złotych. Możesz pomóc Magentowym, oddając im swój stary telefon, zalegający na przykład na dnie szuflady.

Zasada jest prosta: im więcej oddanych telefonów, tym większe wsparcie dla Szlachetnej Paczki. Magentowy operator ma ambitny cel, by zebrać do recyklingu minimum 50 tysięcy telefonów. To może się udać, bowiem z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 41% Polaków posiada smartfon, z którego już nie korzysta, a co czwarty z nich (27%) ma co najmniej dwa takie telefony. Dodatkowo, aż 61% Polaków nie ma świadomości co zrobić z niepotrzebnymi smartfonami.

Elektronika wciąż trafia na wysypiska, a wraz z nią cenne metale szlachetne, które mogłyby posłużyć w innych celach. T-Mobile chce to zmienić poprzez wyciągnięcie starych, niepotrzebnych urządzenia z szuflad, strychów i piwnic i poddanie je prawidłowemu recyklingowi. Dla dobra planety, klimatu, a tym razem również osób potrzebujących.

Dlatego od 9 listopada 2023 roku magentowy operator zachęca wszystkich, nie tylko swoich klientów, do wspólnej akcji T-Mobile Polska i Szlachetnej Paczki pod hasłem „Stare telefony działają cuda”. Wystarczy przynieść stary, niepotrzebny nam już telefon do dowolnego salonu T-Mobile i wrzucić go do specjalnie oznaczonego pojemnika. W akcję zaangażowane są wszystkie magentowe salony w całym kraju.

Samemu można zrobić wiele, ale dopiero razem możemy zdziałać cuda. Dlatego łączymy siły z klientami oraz Szlachetną Paczką, by pomóc tym, którzy naszej pomocy najbardziej potrzebują. Nasze hasło „Connecting your world” codziennie napędza nas do działania i jestem dumny z tego, że w ramach tak szczytnego projektu, angażujemy się w działania na rzecz potrzebujących rodzin. Przy tym, realizując strategię ESG, skupioną na przeciwdziałaniu zmianom klimatu, dbamy o naszą planetę na rzecz przyszłych pokoleń.

– powiedział Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska

Często leży gdzieś upchnięty w szufladzie, w kącie szafy. Telefon ze zdrapanymi przyciskami, niedziałającym systemem, czy po prostu nieużywany. Warto go odszukać, bo teraz takie telefony mogą zamienić się w dobro. To wspaniałe, że możemy połączyć siły w mądrej pomocy razem z T-Mobile. Zachęcam wszystkich do włączenia się w tę wspólną akcję.

– dodała Joanna Sadzik, Prezes Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki

Szczegółowe informacje na temat akcji można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile